Care este ocupația fostului oficial al Universității Craiova. E prezent la cele mai sofisticate evenimente

Fostul oficial al Universității Craiova a renunțat la domeniul sportiv pentru a se dedica unei alte activități. Dan Șendrea este prezent la cele mai sofisticate evenimente care au loc pe teritoriul țării noastre.

Ocupația lui Dan Șendrea, fost oficial al Universității Craiova

Dan Șendrea a ocupat funcția de vicepreședinte al echipei din Bănie, în perioada 2000-2002. Astăzi, fostul oficial al Universității Craiova, Dan Șendrea, este o altă persoană de când și-a descoperit pasiunea pentru degustări de vinuri.

A urmat cursuri de specialitate în această direcție și este unul dintre cei mai cunoscuți din domeniu. Acesta este nelipsit de la evenimente stilate, fiind invitat la deschideri de restaurante sau la diferite crame de renume.

La rândul său deține o cramă care în anul 2024 a raportat un profit de 27.818.00 de lei. Comparativ cu anul precedent, compania a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 12.68%. În prezent, are un singur angajat.

Sediul central este în sectorul 1 din București, fostul fiind implicat cu totul în această afacere. Dan Șendrea este un somelier care adoră ce face și care cunoaște adevărata însemnătate a vinului.

Dan Șendrea: ”Vinul este toiagul bătrâneții, prelungește viața”

Dan Șendrea este un somelier excentric căruia îi place să vorbească despre vin. Se declară pasionat de vinul roșu și fetească neagră, în mod particular. Despre preferințele sale a vorbit și în emisiunea Chefi la cuțite.

Imediat ce a pășit în platoul de la Antena 1 a fost recunoscut de unul dintre jurați. Chef Orlando Zaharia l-a remarcat pe fostul vicepreședinte al Universității Craiova, echipă al cărei patron este . Acesta a pregătit o rețetă savuroasă de paste carbonara.

„Meseria de somelier a apărut undeva la începutul secolului XIII-XIV. Somalier este persoana care se ocupa de mâncare și de băutură la casele sau la palatele încoronate, la palatele bisericești.

În afară de faptul că știai să faci un ritual, să pui în scenă atât mâncarea, cât și vinul, dar pentru a elimina orice semn de falsificare sau de otrăvire a vinului. Vinul este toiagul bătrâneții, prelungește viața.

Un mare clasic rus spunea că: «Un pahar de vin după masă este o rublă mai puțin în buzunarul doctorului», la fel ca «Un măr pe zi ține medicul la distanță». Vinul, eu personal, îl simt ca pe un ajutor, este o sărbătoare pentru mine.

De astfel, dacă este să dau în spate, în perioada copilăriei, simțeam pregătirea culesului, recoltarea strugurilor, ca și un al doilea revelion.

De ce? Pentru că abia așteptam să putem degusta, după o muncă de aproximativ un an de zile, acel suc, acel must, care pentru noi copii era un dar divin”, a explicat Dan Șendrea în „Podcast cu Dichis”, scrie .