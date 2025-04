Care este ora ideală la care ar trebui să te trezești. Ce se întâmplă în organism dacă nu te odihnești suficient, potrivit medicului Vlad Ciurea

La ce oră ar trebui să te trezești, de fapt. Care este recomandarea neurochirurgului Vlad Ciurea, pentru o stare de spirit generală mult mai bună.

De ce este important somnul pentru organism

Somnul este esențial pentru buna funcționare a organismului. O rutină de odihnă corespunzătoare contribuie la menținerea sănătății și generează o stare de spirit mai bună. Din păcate, puține persoane acordă importanță somnului, fără să știe că privarea de odihnă poate duce la apariția unor anumite probleme.

Medicul Vlad Ciurea, neurochirurg de renume, a subliniat . Acesta nu doar că menține starea de sănătate, dar contribuie și la creșterea performanței cognitive.

”Dumnezeu a hotărât acest lucru. Peste noapte trebuie să dormim, iar peste zi trebuie să lucrăm. Dacă facem invers și ne biciuim, ne stimulăm, putem avea efecte foarte proaste. În timpul somnului, celula nervoasă se curăță, toate acele elemente negative se curăță, organismul își reface cunoștințele.”, a spus medicul, potrivit

La ce oră ar trebui să te trezești, potrivit medicului Vlad Ciurea

Desigur, există și persoane ale căror program implică muncă în ture, ceea ce înseamnă că le este imposibil să se odihnească seara. Însă, cei care nu fac parte din această categorie, potrivit medicului Vlad Ciurea, ar trebui să țină cont de

Neurochirugrul susține că există și o oră, considerată ideală pentru a te trezi. Chiar dacă pentru mulți poate părea imposibilă, Vlad Ciurea este de părere că doar așa poți avea un start echilibrat al zilei.

Ora pe care o recomandă specialistul în neurochirurgie este ora 5 dimineața. Inclusiv medicul se trezește la această oră și susține că începe ziua mult mai fericit și plin de energie. În plus, simte că are timp mai mult pentru restul sarcinilor.

”Este dovedit că dimineața trebuie să ne trezim odată cu cântatul cocoșilor. Jur că azi de dimineață m-am trezit la ora 5:00. Nici nu știți ce fericit am fost! Am deschis geamul, mi-am făcut niște treburi. Am reușit să mănânc și eu micul dejun în liniște. Am dat drumul la muzică.”, a mai spus neurochirurgul, pentru sursa menționată.