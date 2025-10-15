Care este pasiunea ascunsă a lui Victor Pițurcă. Fostul selecționer al naționalei României are acest obicei în fiecare an

Fostul selecționer al naționalei României, , a oferit un interviu în care a dezvăluit un amănunt despre viața personală. Care este pasiunea ascunsă a fostului fotbalist, ajuns la vârsta de 69 de ani.

Care este pasiunea ascunsă a lui Victor Pițurcă

Victor Pițurcă a jucat fotbal o perioadă îndelungată, dar a renunțat la această activitate. După ce s-a retras a rămas în acest domeniu, dar și-a descoperit și alte hobby-uri chiar dacă nu vorbește foarte des despre ele.

Una dintre pasiunile sale neașteptate are loc în fiecare an. Fostul jucător de fotbal nu ratează nicio vânătoare care are loc pe teritoriul țării noastre. Așadar, împărtășește aceeași pasiune cu fostul jucător de tenis, Ion Țiriac.

„În general fac plimbări multe, fac sport mult, nu numai plimbări. Sunt cu familia, îmi place să stau cu ei în fiecare zi. Merg și la câte o vânătoare. E sezonul de vânătoare și n-am cum să lipsesc.

Am gașcă foarte frumoasă, cu prieteni vechi, cu care merg de ani de zile la vânătoare”, a dezvăluit Victor Pițurcă, pentru revista . Fostul selecționer al naționalei României a explicat de ce fiul său nu-l însoțește.

De ce Victor Pițurcă nu merge la vânătoare cu fiul său

Momentan, Victor Pițurcă se duce singur la vânătoare pentru că nu a reușit să-l convină pe fiul său cel mare. Alexandru are o milă foarte mare pentru animale și cel mai probabil, nu va călca pe urmele celebrului său tată.

„Lui Alex nu-i place să vâneze, îi e milă de animale. Nici nu vrea să audă de așa ceva, nu suportă discuțiile astea. Mai jucăm câte o miuță, deci avem ce face. Mai ales că avem niște nepoți foarte îndrăgostiți de sport.

Facem mereu mișcare”, a completat fostul fotbalist, mai arată sursa menționată anterior. Sportivul mai are un băiat din relația cu balerina Vica Blochina, Edan, cu care s-a iubit chiar în timpul mariajului cu soția sa, Maria.

De asemenea, are o fată, pe nume Cristina. Aceasta este de profesie arhitect și este căsătorită cu Mihai Naboiu, un cunoscut om de afaceri. Ea este o prezenţă discretă, motiv pentru care apare rar în spaţiul public.

Victor Pițurcă și Ion Țiriac au aceeași pasiune

Victor Pițurcă nu este singurul sportiv român pasionat de vânătoare. Fostul mare jucător de tenis, Ion Țiriac, a oferit de-a lungul timpului numeroase detalii despre acest hobby pe care îl practică, în special, peste hotare.

În Noua Zeelandă fac o treabă care este astăzi foarte nepopulară, vânătoare. Adică a ajuns un cerb la vârsta respectabilă la care trebuie să fie vânat. Având în vedere că are atâtea puncte s-ar putea să fie un record mondial.

Mă duc până acolo să văd despre ce e vorba. De 60 de ani eu am fost în Africa cel puțin o dată la vânătoare. Vânez tot ce se poate vâna și este ajuns la timpul de a vâna. De exemplu, elefant.

Eu în 60 de ani am vânat doi elefanți. Și-am văzut mii, zeci de mii. În Caprivi, acea parte care este lângă Botswana, lângă Zimbabwe, este o plagă. Nu mai este niciun arbore în picioare.

E adevărat că populația le restrânge ca la noi, cu ursul. Populația le restrânge teritoriile, iar animalele se apără cum pot”, a dezvăluit Țiriac în emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia, scrie .