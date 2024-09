Care este pensia încasată de actrița Adriana Trandafir de la statul român. Vedeta nu a renunțat la teatru. Fosta participantă a competiției Te cunosc de undeva a dat cărțile pe față legat de veniturile care îi intră în conturi.

Ce pensie primește în fiecare lună Adriana Trandafir de la statul român. Fosta concurentă de la Asia Express a spus adevărul

Ce primește în fiecare lună Adriana Trandafir de la statul român. Fosta concurentă de la Asia Express a spus adevărul, subliniind că banii nu sunt o prioritate pentru ea pentru că este în continuare activă.

ADVERTISEMENT

A primit recalcularea de la autorități, însă nu a apucat să deschidă plicul pentru a vedea câți lei i s-au adăugat. Cunoscuta actriță susține că sunt multe persoane care trăiesc cu puțini bani și de aceea nu se plânge de pensia pe care o are.

„Pot să spun adevărul? Ieri am primit plicul, nu am apucat să-l desfac. Am avut spectacol la Câmpina. Vrei să spun ceva? Pot să mi-o mărească cât vor ei, viața merge mai departe. Ce să facem? Trebuie să supraviețuim și să trăim.

ADVERTISEMENT

Dacă ne rezumăm la birocrație și la toate problemele astea de zi cu zi, care sunt într-o societate care e atât de schimbătoare și câteodată atât de strâmbă, încât sunt două variante: ori te strâmbi după ea, ori rămâi așa cum ești.

Eu rămân așa cum sunt. Păi dacă unii trăiesc din jumătate din pensia mea, eu ce să spun că nu? Eu spun că da”, a declarat Adriana Trandafir pentru . Actrița nu a dezvăluit care este, de fapt, pensia pe care o primește.

ADVERTISEMENT

Adriana Trandafir, mulțumită de veniturile sale

Adriana Trandafir se declară mulțumită de veniturile pe care le încasează și spune că nu se vede trăind numai din pensie. A ieșit de ceva vreme din câmpul muncii, dar nu a renunțat complet la pasiunea pe care o are.

Vedeta recunoaște că este genul de persoană care nu pot sta degeaba și oricând ar putea să spele șosele sau să îngrijească bătrâni sau copii. Pe de altă parte, se miră că sunt mulți oameni care supraviețuiesc cu puțin.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că m-aș descurca oricând, oriunde. Mai ales după Asia Express îmi dau seama că mă pot descurca oricând, oriunde, în orice situație”, a mai spus Adriana Trandafir, pentru sursa menționată mai sus.