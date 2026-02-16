Care este pensia lunară încasată de Sorin Cârțu, ultimul antrenor care a luat titlul cu Craiova. Suma este incredibilă

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu (70 de ani) este unul dintre cei mai importanți jucători și antrenori din istoria clubului Universitatea Craiova. Care este pensia pe care statul român i-o acordă lunar omului de care se leagă cele mai mari performanțe ale clubului din Bănie. Suma este una deloc de invidiat.

Pensia incredibilă pe care o primește Sorin Cârțu, omul care a adus ultimul titlu pentru Craiova: ”Mi-am făcut un venit din altă parte”

Nu puține sunt cazurile în care oameni de legendă din sportul românesc nu au deloc parte de un respect financiar așa cum se cuvine din partea statului. Multe nume importante, cu rezultate remarcabile, au venituri mici sau foarte mici, raportate la ceea ce au dat acestea pentru diferite sporturi unde au fost implicate.

În această situație se află și . Nu există oltean care să nu fi auzit de acest monstru sacru al fotbalului din Bănie, un profesionist dedicat 100% de-a lungul carierei sale, atât ca fotbalist, ca antrenor, cât și ca președinte de club.

Actualul președinte de onoare al liderului din prima ligă de fotbal a dezvăluit, în cadrul unui podcast, cât de mult îl ”apreciază” statul român, după aproape o jumătate de secol în care s-a aflat în slujba ”sportului rege”. Care este, de fapt, pensia pe care o primește lunar legenda din Bănie.

În apariția sa din presă, Sorin Cârțu a declarat că venitul său lunar nu trece de 3.444 lei. În momentul în care i-a calculat această sumă, statul român a luat în calcul cei 45 de ani de activitate în fotbal pe care îi are în spate de legenda de la Universitatea Craiova.

”Am 45 de ani de fotbal. S-au mai luat în considerare și anii de antrenorat. Eram angajat în diferite intreprinderi, înainte de Revoluție, dar încadrat la minimum, în diferite posturi. Acum pensie de 3.444 de lei, dar trebuie să mai crească acum. Eu mi-am făcut pensie din alte parte.

Din investițiile pe care le-am făcut, din cofetării și altele. Trebuie să iau pensie pe anii ăștia de fotbal, ca jucător, ca antrenor. Pentru asta să fi fost plătit. Totuși, banii pe care i-am făcut i-am investit și a fost ok. Dar pentru ce am făcut în fotbal, trebuia să fiu luat în calcul”, a declarat Sorin Cârțu, în cadrul producției media ” ”.

Cum a făcut bani Sorin Cârțu de-a lungul anilor

Sorin Cârțu, o persoană de o ambiție uriașă, nu a stat la mila statului în niciun moment. a făcut investiții inteligente și eficiente de-a lungul deceniilor. Astfel, ”Sorinaccio” nu are probleme de ordin financiar în prezent.

”Revoluția m-a prins cu 900.000 de lei. La CEC. Curați. Aveam lei îngropați, dolari și mărci. Lei băgați în pământ. Cum am ieșit la capitalism, am început să îi rostogolesc, cu diferiți prieteni. Gândiți-vă că pe vremea aia, pentru 100 de dolari făceai pușcărie. Imediat după Revoluție, am scos toți banii de la CEC și i-am schimbat în dolari. I-am trimis în Turcia, să facă pui”, a mai spus Sorin Cârțu, în aceeași apariție online.

Ce performanțe a înregistrat Sorin Cârțu, ca jucător și antrenor la Craiova

Dacă ne uităm în istoria fotbalului intern, vedem faptul că Sorin Cârțu a fost unul dintre cei mai importanți jucători și antrenori din istoria clubului Universitatea Craiova. Este considerat de toți specialiștii drept un simbol al ”Craiovei Maxima” și al fotbalului oltean în general.

A evoluat în 283 de meciuri în Liga 1 pentru ”Știința”, marcând 107 goluri. Cârțu a câștigat 3 titluri de campion al României: 1979-1980, 1980-1981 ca jucător și un al treilea, în 1990-1991, ca antrenor. Mai are în palmares și 4 Cupe ale României. Toate sunt cu U Craiova.