Care este pensia pe care o încasează Adriana Iliescu de la statul român. Cea mai bătrână mamă din România nu se plânge de bani

Ce primește în fiecare lună Adriana Iliescu de la statul român. Fosta profesoară de limba română a spus adevărul despre veniturile pe care le are, precizând că nu este genul care să se plângă de necazurile sale.

Lunar i se virează în conturi suma de 5.000 de lei, care are mari șanse să crească de la 1 septembrie 2024, după recalcularea pensiilor. La aceasta se adaugă și ceva bani de la Uniunea Scriitorilor pentru că a scris cărți pentru copii de-a lungul timpului.

Mai exact, este vorba de 2.000 de lei, ceea ce înseamnă că cea mai bătrână mamă din România duce un trai decent cu 7.000 de lei. Din acești bani reușește să o întrețină și pe fiica sa, Eliza, care este studentă la două facultăți.

„Nu ne plângem de nimic. M-a ajutat bunul Dumnezeu, am fost profesor universitar și am o pensie de 5.000 de lei pe lună, nu am probleme cu banii. Păcatul meu ar fi să zic că o duc greu financiar.

Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor.

Adică, ceva în jurul a 2.000 de lei. Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic!”, a mărturisit Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din România, pentru .

Adriana Iliescu și fiica sa, Eliza, trai într-un apartament modest

Adriana Iliescu și fiica sa, Eliza, își duc traiul într-un apartament modest situat în cartierul Drumul Taberei din București. Locuința se află într-un imobil vechi, în interior nefiind făcute investiții de foarte mulți ani.

Fosta a preferat să dea banii pe educația adolescentei, care îi aduce foarte multe bucurii. Cele două trăiesc modest, însă din casă nu au lipsit niciodată cărțile și un pian pe care stau așezate flori și rame cu poze.