Care este planul de transferuri al Universității Craiova pentru Liga Campionilor și un nou titlu! Dezvăluirea acționarului principal: „Avem 4 ținte pregătite!”

Universitatea Craiova va juca în premieră în preliminariile UEFA Champions League. Mihai Rotaru speră ca oltenii să ajungă cât mai departe în competiție, motiv pentru care pregătește o campanie spectaculoasă de transferuri. Care sunt țintele echipei lui Filipe Coelho.

Mihai Rotaru a dezvăluit ce transferuri de Champions League vrea să facă Universitatea Craiova

și are șanse uriașe să evolueze, din nou, în grupele unei competiții europene. Ultima echipă românească care a jucat în grupele UEFA Champions League este FCSB, în sezonul 2013-2014.

„(n.r. – E vreo șansă reală să prindeți grupele UCL?) Da există o șansă. Că e mică e mică. Suntem de acord. Dar nu plecăm fără șanse. Au fost echipe care au ajuns acolo, Pafos, Kairat Almaty. Contează forma de moment și norocul. Norocul are un rol important.

Ne pregătim să fim mai puternici decât anul trecut. Deja Mario, cu Ovidiu, lucrează. Antrenorul în acest moment, imediat după terminarea meciului cu U Cluj, are pe masă 4 opțiuni pe fiecare poziție. Prima dată am definit ce avem nevoie urgent. Trei poziții de care avem nevoie azi, nu mâine! Nu le spunem. Una e portarul pentru că e doar Popică. E o chestie de concurență. Ne dorim să fim acoperiți pe acea poziție. Acum nu suntem. Avem doar Popică și Lung, care revine după accidentare. Avem în centru 3 portari valoroși, dar nu știm dacă ne putem baza pe ei pentru trofee.

Avem minim 4 ținte pe fiecare post, ținte validate de toate analizele noastre interne. Duminică, antrenorul are misiunea, de a ne da ordinea celor cu care să începem negocierea. Mai avem poziții de acoperit, dar nu pentru azi, pot suporta o amânare și trebuie să fim acoperiți dacă pleacă 1-2-3 jucători”, a declarat Mihai Rotaru, la FANATIK EXCLUSIV.

Începe hegemonia Craiovei? De cine se teme Mihai Rotaru

Mihai Rotaru rămâne cu picioarele pe pământ și le cere același lucru și celor care Cu cine crede omul de afaceri că se vor bate oltenii la titlu sezonul viitor. „(n.r. – Cu cine vă bateți anul ăsta? Dinamo?) Cu siguranță! FCSB, care poate fi acolo, CFR, U Cluj, Rapid și vedem cine mai apare, ce vine de jos. Farul Constanța se poate ridica oricând. Eu sper să rămână în prima ligă. Nu am nimic cu Chindia, dar cred că au prima șansă Farul și sper pentru Gică Hagi.

(n.r. – Se tot vorbește de o hegemonie a Craiovei) Nu, nu. Trebuie să fim modești, capul în pământ, muncă și vedem la anul dacă reușim ceva. Nu e real. Noi am făcut o performanță bună. Hegemonie era dacă eram campioni înainte de play-off. Mi-aș dori să fim campioni așa de la anul, dar și ceilalți joacă și sunt pregătiți. Dinamo e foarte periculoasă. Sunt băieți deștepți, care încep să înțeleagă lucrurile. Rapid e Rapid. FCSB e FCSB. U Cluj are bani, FC Argeș are bani”, a adăugat Rotaru.