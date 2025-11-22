Sport

Care este porecla lui Darius Olaru! Căpitanul FCSB, episod incredibil cu Gigi Becali: “Nu i-a răspuns la telefon”

Mihai Stoica a dezvăluit care este porecla lui Darius Olaru, pe care a căpătat-o încă din copilărie. Oficialul campioanei a povestit, totodată, un episod incredibil petrecut între căpitanul FCSB-ului și Gigi Becali.
Răzvan Scarlat
22.11.2025 | 14:51
Care este porecla lui Darius Olaru Capitanul FCSB episod incredibil cu Gigi Becali Nu ia raspuns la telefon
EXCLUSIV FANATIK
Episod inredibil petrecut între Gigi Becali și Darius Olaru. Sursa foto: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Darius Olaru a semnat cu FCSB în 2020, iar în doar câteva luni a devenit titular de drept. Ulterior, grație evoluțiilor excelente, a primit și banderola de căpitan. Aflat în revenire de formă după o accidentare, mijlocașul nu a intrat în vederile lui Mircea Lucescu pentru partida cu Bosnia. A fost lăsat în afara lotului, dar, potrivit lui Mihai Stoica, Olaru nu este genul de fotbalist care să se consume pentru astfel de lucruri.

De ce nu i-a răspuns Darius Olaru lui Gigi Becali la telefon

În direct la “MM la FANATIK”, Mihai Stoica a ținut, de asemenea, să povestească un episod care a avut loc între Darius Olaru și Gigi Becali, care scoate în evidență caracterul pe care îl are căpitanul FCSB-ului. Potrivit oficialului de la FCSB, mijlocașul nu este deloc genul de persoană ahtiată după bani, ba din contra. Este mulțumit cu ce primește în prezent și niciodată nu ar fi pus partea financiară pe primul plan.

ADVERTISEMENT

L-a căutat Gigi la telefon să-i mărească salariul și el nu i-a răspuns. Nu i-a răspuns câteva zile. I-am spus că-l caută Gigi. Că nu are numărul. Ăsta-i numărul, ia-l. Deci nu a sunat el înapoi, nea Gigi m-ai căutat să-mi dai bani în plus? El e un tip deosebit. Toți jucătorii se plâng, de regulă, că iau bani puțini. Fiecare se vede mai bun decât este, unii se văd chiar cum sunt și-s buni. Și sunt mulți care merită mai mult, probabil.

Pe Olaru nu l-am auzit niciodată să aibă acest discurs. În schimb, l-am auzit spunând că sunt oameni care câștigă foarte puțin și care se chinuie să muncească. Noi suntem binecuvântați că avem serviciile astea, că suntem fotbaliști, că luăm atâția bani. Și avea salariul mai mic decât îl are acum”, a povestit Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Digi24.ro
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri

Care este porecla lui Darius Olaru, pe care a căpătat-o în copilărie

Mihai Stoica se declară profund impresionat de caracterul lui Darius Olaru și de viziunea acestuia asupra vieții. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit, totodată, care este porecla căpitanului roș-albaștrilor, lăsat în afara lotului pentru partida cu Bosnia, din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură: Donald Trump i-a INTERZIS în SUA! Anunțul a fost făcut
Digisport.ro
Ce lovitură: Donald Trump i-a INTERZIS în SUA! Anunțul a fost făcut

E altceva, Mexic e altceva. Mexic e porecla lui de când era mic. Nu știu de ce. Eu am preluat-o de când l-am remarcat jucând și am întrebat despre el și îmi spuneau de Mexic. Bine, Mexic atunci. I-a rămas. La mașină are Mexic. MXC”, a mai spus MM Stoica la “MM la FANATIK”.

PORTRETUL NEFARDAT al lui Darius Olaru facut de Mihai Stoica. DEZVALUIRI ULUITOARE in direct

Rezultate SuperLiga, etapa 17. UTA – U Cluj. Echipele de start
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 17. UTA – U Cluj. Echipele de start
Gigi Becali a început revoluția la FCSB! Cum arată primul 11 la meciul...
Fanatik
Gigi Becali a început revoluția la FCSB! Cum arată primul 11 la meciul cu Petrolul. Exclusiv
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe...
Fanatik
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce face bani astăzi, surpriză totală
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
S-a DEZLĂNȚUIT la adresa lui Crăciunescu, după ce îl atacase pe Lucescu: 'Ai...
iamsport.ro
S-a DEZLĂNȚUIT la adresa lui Crăciunescu, după ce îl atacase pe Lucescu: 'Ai trecut prin etapa prostiei! După 70 de ani ne însoțește fratele Alzheimer'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!