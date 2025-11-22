Care este porecla lui Darius Olaru! Căpitanul FCSB, episod incredibil cu Gigi Becali: “Nu i-a răspuns la telefon”

ADVERTISEMENT

Darius Olaru a semnat cu FCSB în 2020, iar în doar câteva luni a devenit titular de drept. Ulterior, grație evoluțiilor excelente, a primit și banderola de căpitan. Aflat în revenire de formă după o accidentare, mijlocașul nu a intrat în vederile lui Mircea Lucescu pentru partida cu Bosnia. A fost lăsat în afara lotului, dar, potrivit lui Mihai Stoica, Olaru nu este genul de fotbalist care să se consume pentru astfel de lucruri.

De ce nu i-a răspuns Darius Olaru lui Gigi Becali la telefon

În direct la “MM la FANATIK”, Mihai Stoica a ținut, de asemenea, să povestească un episod care a avut loc între și Gigi Becali, care scoate în evidență caracterul pe care îl are căpitanul FCSB-ului. Potrivit oficialului de la FCSB, mijlocașul nu este deloc genul de persoană ahtiată după bani, ba din contra. Este mulțumit cu ce primește în prezent și niciodată nu ar fi pus partea financiară pe primul plan.

“L-a căutat Gigi la telefon să-i mărească salariul și el nu i-a răspuns. Nu i-a răspuns câteva zile. I-am spus că-l caută Gigi. Că nu are numărul. Ăsta-i numărul, ia-l. Deci nu a sunat el înapoi, nea Gigi m-ai căutat să-mi dai bani în plus? El e un tip deosebit. Toți jucătorii se plâng, de regulă, că iau bani puțini. Fiecare se vede mai bun decât este, unii se văd chiar cum sunt și-s buni. Și sunt mulți care merită mai mult, probabil.

Pe Olaru nu l-am auzit niciodată să aibă acest discurs. În schimb, l-am auzit spunând că sunt oameni care câștigă foarte puțin și care se chinuie să muncească. Noi suntem binecuvântați că avem serviciile astea, că suntem fotbaliști, că luăm atâția bani. Și avea salariul mai mic decât îl are acum”, a povestit Mihai Stoica.

Care este porecla lui Darius Olaru, pe care a căpătat-o în copilărie

Mihai Stoica se declară profund impresionat de caracterul lui Darius Olaru și de viziunea acestuia asupra vieții. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit, totodată, care este porecla căpitanului roș-albaștrilor, , din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.

“E altceva, Mexic e altceva. Mexic e porecla lui de când era mic. Nu știu de ce. Eu am preluat-o de când l-am remarcat jucând și am întrebat despre el și îmi spuneau de Mexic. Bine, Mexic atunci. I-a rămas. La mașină are Mexic. MXC”, a mai spus MM Stoica la “MM la FANATIK”.