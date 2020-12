Andrada Precup, concurenta nevăzătoare de la X Factor, l-a emoționat până la lacrimi pe Ștefan Bănică Jr. Juratul i-a oferit un loc pe scaun în al doilea Bootcamp al acestui sezon. Tânăra a fost invitată în platoul unei emisiuni pentru a vorbi despre povestea ei și despre pasiunea pentru muzică.

Tânăra i-a impresionat pe jurați cu interpretarea unică a melodiei „Proud Mary” de Tina Turner la audiții, iar aceștia au rămas fără cuvinte atunci când au aflat povestea fetei.

Nici interpretarea din Bootcamp nu i-a lăsat pe jurați indiferenți. Andrada a cântat „Lie, Ciorcârlie” în varianta a capella, vocea ei fiind una de excepție.

Care este povestea Andradei, concurenta nevăzătoare de la X Factor. Ștefan Bănică, emoționat până la lacrimi

Andrada Precup este o tânără nevăzătoare, însă acest impediment nu a împiedicat-o să participe la X Factor, unde a impresionat o țară întreagă, dar mai ales pe jurați. Vocea ei este una impecabilă și foarte puternic, după cum a dovedit atât la audiții, cât și la Bootcamp.

De 1 decembrie, Andrada a fost invitată la ediția de Ziua Națională a României a emisiunii „Sinteza zilei” de la Antena 3. Tânăra a vorbit despre viața ei și a interpretat live „Lie, Ciocârlie”, moment care l-a impresionat și pe Mihai Gâdea.

„Reacţia pe care tu o stârneşti este una incredibilă. Vocea ta este incredibilă. Pe lângă faptul că eşti foarte frumoasă, mai ai şi această voce senzaţională. Este acolo foarte multă emoţie pe care tu reuşeşti să o transmiţi. Sunt tare bucuros că în această zi atât de importantă pentru noi eşti cu noi aici”, a declarat prezentatorul la Antena 3.

Andrada Precup și-a dat seama că are talent muzical atunci când sora ei era în liceu și o lua cu ea la cor. De atunci, tânăra a început să exerseze prin lecții de canto până și-a perfecționat vocea. Este foarte pasionată de ceea ce face, chiar dacă drumul până aici nu a fost unul tocmai ușor.

„Iubesc enorm ceea ce fac și muncesc foarte mult, mai ales de când am intrat la colegiul național de muzică ‘George Enescu’. Acolo mi-am dat seama că muzica nu e un drum uşor, aşa cum poate unii dintre noi credem”, a spus Andrada.

Mirabela Dauer a lăudat-o pe concurenta de la X Factor

Cântăreața Mirabela Dauer a afirmat că vocea Andradei este una de înger și că trebuie încurajată să meargă mai departe pe drumul muzicii pentru a-și cultiva talentul.

„Când am auzit-o pe Andrada, am zis: Aici s-a terminat concursul! Ce poate să mai fie după ea? Nu se poate. Este un înger. Are voce de înger (…) O voce ca a ei este rară. Vocile acestea sunt atât de rare şi poate că ani de zile nu s-au mai născut aşa voci. E păcat de ea să se piardă. Cred că trebuie încurajată şi ajutată mult, pentru că, la noi în ţară, nu prea se ajută valorile, iar copilul acesta trebuie ajutat ca să nu plece. Eu când văd ceva valoros în ţara asta, mă rog la Dumnezeu să nu plece”, a declarat interpreta de muzică ușoară.

Andrada l-a emoționat până la lacrimi pe Ștefan Bănică Jr. și pe telespectatorii care au văzut momentul.