Care este povestea lui Daniel Pavel, prezentatorul de la Survivor România. Cu ce se ocupa acesta înainte de televiziune

Daniel Pavel este cel care prezintă Survivor România, una dintre cele mai urmărite emisiuni din România. Acesta avea o cu totul altă carieră înainte de a intra în televiziune.

Cu ce se ocupa Daniel Pavel înainte de televiziune. Nu are nicio legătură cu această meserie

Înainte de a fi prezentator TV, Daniel Pavel avea cu totul alte planuri pentru viața sa. El visa să devină marinar și chiar a urmat Liceul de Marină Navrom din Constanţa.

La bază, este ofiţer de marină comercială şi inginer de transport maritim. De altfel, el povestea că se vedea făcând această meserie toată viața.

Totuși, planurile lui s-au schimbat, odată ce a început să fie reporter la Institutul de Marină.

A fost extrem de atras de media, iar după ce a plecat pe mare prima dată și-a dat seama că ce gândea când era copil, visul lui de marinar, nu avea să fie pentru toată viața.

„Am fost reporter în centrul de media al Institutului de Marină. Avea studio şi tot ce mai trebuia, însă am lăsat-o ca o pasiune.

Am plecat pe mare, dar am conştientizat că n-am să fac marină toată viaţa. Am făcut 4 ani de carieră pe mare”, a spus prezentatorul pentru .

Unde a lucrat Daniel Pavel înainte de a prezenta Survivor la Kanal D

După patru ani ca marinar, a ales să înceapă o afacere proprie, convergentă cu media. Astfel, el și-a deschis propria firmă de PR. După aceea, drumul către televiziune s-a deschis. Acesta a început să realizeze emisiuni la RFI sau Antena 3.

„În media, tranziţia a fost pe PR, pe relaţii publice. Am avut o firmă de PR, am încercat să fac evenimente, mi-a plăcut să fiu printre oameni.

Fiind într-o postură să conduc un proiect de media de comunicare pentru camera de comerţ a României, în 2009-2010, am preluat frâiele. Am început să realizez emisiuni la RFI şi la Antena 3”, a mai declarat Daniel Pavel pentru sursa citată.

Daniel Pavel a lucrat la RFI până în anul 2016, iar apoi la radioul Penny FM, un proiect care s-a desfășurat în Viena. El este foarte mândru că este parte din Survivor România, despre care crede că este o provocare cum nu mai există în televiziune.