Care este povestea lui Florin Suciu, ventrilocul de la Românii au talent: „Sunt multe ore de muncă și sacrificii”

Sezonul 11 „Românii au talent” a venit cu numeroase surprize pentru telespectatori, printre care și ventrilocul Florin Suciu, împreună cu iepurele său, Octavian. Personajul a adus zâmbetul pe buzele juraților, care au rămas impresionați de numărul concurentului.

Nu este prima dată când Florin Suciu urcă pe scena îndrăgitului show de la Pro TV. În urmă cu patru ani, ventrilocul a ajuns până în semifinală, însă cu un alt personaj, Bubu.

Tânărul a venit din nou pentru a-i distra pe jurați și pe telespectatori cu iepurele său, reușind să se califice în următoarea etapă.

Care este povestea lui Florin Suciu, ventrilocul de la Românii au talent

Florin Suciu a impresionat o țară întreagă cu numărul său de ventriloc, în ediția de vineri seară a show-ului „Românii au talent”. Acesta a oferit un interviu despre cine este cu adevărat și cum și-a desccoperit această pasiune, dar și despre alte talente pe care le are.

Bărbatul în vârstă de 32 de ani, originar din Bistrița, a terminat Facultatea de Teatru și Film de la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj, după care a lucrat un an la Teatrul Municipal de la Baia Mare. Florin a revenit în Cluj, unde a fost actor păpușar la Teatrul Puck, unde și-a descoperit această pasiune.

Acesta are și o fetiță de șase ani din relația cu fosta soție, care nu a mers atât de bine. Timpul petrecut cu micuța îi oferă șansa de a învăța mereu ceva nou.

„La Puck m-am îndrăgostit de specificul teatrului de animație, iar după ce am demonstrat, am înființat împreună cu Silviu Ruști compania Magic Puppet, un teatru ambulant pentru cei mici. Am fost căsătorit și, deși lucrurile nu au mers între mine și fosta mea soție, relația noastră a dat naștere unei minunății de fată de 6 ani, care zilnic mă surprinde și învață lucruri noi”, a declarat Florin Suciu pentru Click.ro.

Întrebat cum și-a descoperit pasiunea care i-a adus apreciere la „Românii au talent”, Florin Suciu consideră că nu este o persoană talentată, însă a învățat tot ce știe acum cu ajutorul actoriei. Înainte de a fi ventriloc, tânărul practica magia.

„Nu mă consider un om talentat, pentru că știu că în spatele așa zisului talent sunt multe ore de muncă și multe sacrificii. Datorită actoriei am învățat mai multe talente să spunem așa. O altă pasiune din care am reușit să îmi câștig existența în primii ani de după terminarea facultății a fost magia”, a mai spus acesta.

Care este povestea iepurelui Octavian

Florin Suciu a vorbit și despre cum a luat naștere iepurele Octavian, personajul care îl „ajută” să facă cele mai inedite spectacole. Fiind un animal în care trebuie folosite atât ventrilocia, cât și magia, bărbatul a avut nevoie de mâna dreaptă pentru a manevra iepurele.

„În urmă aproximativ 4 ani. Aveam deja un iepuraș, pe Bubu, iar din cauză că era mânuit cu mâna dreaptă eram puțin limitat la mișcările pe care le puteam face. Spectacolele cu acești iepuri îmbină magia cu ventrilocia. Aveam nevoie de mâna dreaptă și așa că l-am construit pe Octavian, un iepure bătrân, uituc și cu auz selectiv”, a continuat Florin Suciu.

În urmă cu patru ani, ventrilocul a venit la „Românii au talent” cu Bubu, un alt iepure care a distrat publicul. De data aceasta, Florin și-a dorit să revină în scenă cu noul persoanj, care speră să fi fost cel puțin la fel de amuzant ca cel precedent.

„După fiascoul pe care l-am făcut în urmă cu 4 ani la semifinale, m-am gândit să îl readuc pe Octavian pe scenă să văd dacă reușește să cucerească publicul așa cum a făcut Bubu. Nu știu dacă a reușit să se ridice la nivelul lui, dar s-a descurcat”, a mai spus acesta.

Fanii îl pot urmări pe Florin Suciu pe pagina sa de Facebook, Magic Puppet, unde postează regulat.

Ce surprize aduce ediția de luni a emisiunii „Românii au talent”

Ediția de luni, 8 februarie, aduce noi surprize pentru telespectatori, printre care se numără și Alex Chiriță, violonistul Tarafului „Viorel Bogățeanu”. La doar 16 ani, tânărul este un profesionist al acestui instrument și a învățat să-l stăpânească complet.

Alex Chiriță se folosește de dantură pentru a cânta la vioară, spre surprinderea publicului și a juraților. Adolescentul poate fi urmărit în această seară, începând cu ora 20:30 pe Pro TV, alături de alți români talentați, de toate vârstele.