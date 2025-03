Care este prețul unui fir de lalea înainte de 8 martie. Costurile florilor sunt destul de piperate

Florile sunt dăruite cu foarte multe ocazii, cum ar fi aniversările sau momentele speciale de peste an. Iată care este prețul unui fir de lalea înainte de . Costurile sunt destul de piperate, însă cozile sunt nu sunt deloc mici.

Ce cost are un fir de lalea înainte de 8 martie

Foarte mulți oameni se întreabă, cu siguranță, care este costul unui fir de înainte de 8 martie. Atât bărbații, cât și femeile achiziționează flori pentru a le dărui persoanelor dragi din viața lor cu această ocazie inedită.

Cei care doresc să ofere lalele trebuie să știe că acestea pleacă de la suma de 8 lei, în funcție de locul de unde se achiziționează. De asemenea, iubitorii de trandafiri trebuie să plătească și mai mult pentru un singur fir.

Prețul de pornire este de 15 lei și se poate ajunge până la 20 de lei. Costurile diferă de la o florărie la alta, dar și în funcție de culoarea aleasă de doritori. Trandafirii speciali, cum ar fi cei albastru sau mov, sunt mai costisitori.

Anemonele au un preț de 12 lei, relatează . Iubitorii de flori de primăvară pot dărui de 8 martie și alte plante parfumate, cum ar fi zambilele sau irișii. Buchetele de flori pot fi elegante dacă se optează pentru mai multe tipuri de flori.

Tradiții și obiceiuri de 8 martie

Ziua Internaţională a Femeii, marcată în fiecare an pe data de 8 martie, vine cu numeroase tradiții și obiceiuri. Evenimentul are o istorie foarte lungă în spate și marchează noi începuturi. În plus, este un prilej de sărbătorire a feminităţii.

Sărbătoarea datează din timpul legendelor despre zeii Olimpului. La acea vreme grecii se închinau lui Cybele, cunoscută drept zeiţa pământului şi mama tuturor zeilor. Ulterior, legenda zeiţei Cybele a fost preluată şi în mitologia romană.

Cultul acesteia a început să fie cinstit ulterior și în calendarul roman. În țările baltice ziua de 8 martie se concentrează pe Ziua Mamei. Aceasta este anunțată prin dăruirea de cadouri și florile celor care au adus pe lume prunci.

Floarea care este asociată cu primăvară este laleaua. Aceasta reprezintă primăvara și gingășia. În Italia sunt organizate reuniuni pe tema afirmării drepturilor femeilor, a siguranţei la locul de muncă și a sănătăţii.

Pe 8 martie bărbații italieni dau femeilor din viața lor mimoze galbene, alături de ciocolată. Mimozele galbene sunt dăruite destul de des şi femeilor din Rusia şi Albania. În Portugalia femeile ies în oraș pentru a sărbători 8 martie.