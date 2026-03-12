Care este principala favorită la câștigarea Champions League, după turul optimilor! Cifre incredibile în dreptul lui Bodo/Glimt

Partidele din prima manșă a optimilor sezonului 2025-2026 din UEFA Champions League s-au disputat în această săptămână și au fost extrem de spectaculoase, nu mai puțin de 32 de goluri fiind înscrise în cele 8 partide. Supercomputerul s-a pronunțat cu privire la șansele pe care fiecare echipă le are la câștigarea trofeului.
Deşi a obţinut doar un egal norocos (1-1) pe terenul celor de la Bayer Leverkusen în turul optimilor, Arsenal este principala favorită la câștigarea Champions League, având 34% șanse de a cuceri în premieră trofeul. „Tunarii” sunt urmați de Bayern Munchen (21%), care are calificarea în sferturi asigurată după 6-1 cu Atalanta.
Podiumul este completat, conform celor de la Football Meets Data, de campioana en-titre Paris Saint-Germain, cu 10% șanse după succesul clar obținut contra lui Chelsea, 5-2. Barcelona și Real Madrid sunt următoarele pe această listă, având șanse de 9%, respectiv 8%. Catalanii au remizat cu Newcastle în prima manșă, 1-1, dar sunt avantajați de traseul până în ultimul act, în timp ce echipa lui Alvaro Arbeloa a spulberat-o pe Manchester City, 3-0.
Învinsă cu 1-0 de Galatasaray în prima manșă a optimilor, Liverpool are doar 6% șanse la trofeu, în timp ce Atletico Madrid este văzută cu doar 4% șanse, deși este ca și calificată în sferturi după 5-2 cu Tottenham. Marea surpriză a sezonului, Bodo/Glimt, a făcut un pas uriaș spre sferturi după ce a învins-o pe Sporting cu 3-0 în prima manșă, însă are doar 1% șanse la trofeu, deoarece parcursul norvegienilor se va complica semnificativ.
Cele mai mici șanse la câștigarea trofeului, sub 0.1%, le au Atalanta și Tottenham, care au fost surclasate în prima manșă de Bayern, respectiv Atletico Madrid. Conform calculelor realizate de supercomputer, cea mai probabilă finală ar fi Bayern Munchen – Arsenal. Ultimul act se va disputa la Budapesta pe 30 mai.
