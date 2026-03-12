Care este principala favorită la câștigarea Champions League, după turul optimilor! Cifre incredibile în dreptul lui Bodo/Glimt

ADVERTISEMENT

Partidele din prima manșă a optimilor sezonului 2025-2026 din UEFA Champions League s-au disputat în această săptămână și au fost extrem de spectaculoase, nu mai puțin de 32 de goluri fiind înscrise în cele 8 partide. Supercomputerul s-a pronunțat cu privire la șansele pe care fiecare echipă le are la câștigarea trofeului.

Care este principala favorită la câştigarea Champions League. Verdictul oferit de supercomputer după prima manşă din optimi

Deşi a obţinut doar un egal norocos (1-1) pe terenul celor de la Bayer Leverkusen în turul optimilor, Arsenal este principala favorită la câștigarea Champions League, având 34% șanse de a cuceri în premieră trofeul. „Tunarii” sunt urmați de Bayern Munchen (21%), care are calificarea în sferturi asigurată după 6-1 cu Atalanta.

Podiumul este completat, conform celor de la , de campioana en-titre Paris Saint-Germain, cu 10% șanse după succesul clar obținut contra lui Chelsea, 5-2. Barcelona și Real Madrid sunt următoarele pe această listă, având șanse de 9%, respectiv 8%. Catalanii au remizat cu Newcastle în prima manșă, 1-1, dar sunt avantajați de traseul până în ultimul act, în timp ce .

Ce șanse are la câștigarea Champions League revelația Bodo/Glimt

Învinsă cu 1-0 de Galatasaray în prima manșă a optimilor, Liverpool are doar 6% șanse la trofeu, în timp ce Atletico Madrid este văzută cu doar 4% șanse, deși . Marea surpriză a sezonului, , însă are doar 1% șanse la trofeu, deoarece parcursul norvegienilor se va complica semnificativ.

Cele mai mici șanse la câștigarea trofeului, sub 0.1%, le au Atalanta și Tottenham, care au fost surclasate în prima manșă de Bayern, respectiv Atletico Madrid. Conform calculelor realizate de supercomputer, cea mai probabilă finală ar fi Bayern Munchen – Arsenal. Ultimul act se va disputa la Budapesta pe 30 mai.

Programul manșei secunde din optimile Champions League

Marți, 17 martie

Ora 19:45 Sporting – Bodo/Glimt

Ora 22:00 Arsenal – Bayer Leverkusen

Ora 22:00 Chelsea – PSG

Ora 22:00 Manchester City – Real Madrid

