Sport

Care este principala favorită la câștigarea Champions League, după turul optimilor! Cifre incredibile în dreptul lui Bodo/Glimt

După meciurile spectaculoase disputate în prima manșă a optimilor din Champions League, șansele la câștigarea trofeului au fost actualizate de specialiști. Cine este, de fapt, principala favorită.
Bogdan Mariș
12.03.2026 | 12:30
Care este principala favorita la castigarea Champions League dupa turul optimilor Cifre incredibile in dreptul lui BodoGlimt
ULTIMA ORĂ
Care sunt principalele favorite la câștigarea UEFA Champions League. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Partidele din prima manșă a optimilor sezonului 2025-2026 din UEFA Champions League s-au disputat în această săptămână și au fost extrem de spectaculoase, nu mai puțin de 32 de goluri fiind înscrise în cele 8 partide. Supercomputerul s-a pronunțat cu privire la șansele pe care fiecare echipă le are la câștigarea trofeului.

Care este principala favorită la câştigarea Champions League. Verdictul oferit de supercomputer după prima manşă din optimi

Deşi a obţinut doar un egal norocos (1-1) pe terenul celor de la Bayer Leverkusen în turul optimilor, Arsenal este principala favorită la câștigarea Champions League, având 34% șanse de a cuceri în premieră trofeul. „Tunarii” sunt urmați de Bayern Munchen (21%), care are calificarea în sferturi asigurată după 6-1 cu Atalanta.

ADVERTISEMENT

Podiumul este completat, conform celor de la Football Meets Data, de campioana en-titre Paris Saint-Germain, cu 10% șanse după succesul clar obținut contra lui Chelsea, 5-2. Barcelona și Real Madrid sunt următoarele pe această listă, având șanse de 9%, respectiv 8%. Catalanii au remizat cu Newcastle în prima manșă, 1-1, dar sunt avantajați de traseul până în ultimul act, în timp ce echipa lui Alvaro Arbeloa a spulberat-o pe Manchester City, 3-0.

Ce șanse are la câștigarea Champions League revelația Bodo/Glimt

Învinsă cu 1-0 de Galatasaray în prima manșă a optimilor, Liverpool are doar 6% șanse la trofeu, în timp ce Atletico Madrid este văzută cu doar 4% șanse, deși este ca și calificată în sferturi după 5-2 cu Tottenham. Marea surpriză a sezonului, Bodo/Glimt, a făcut un pas uriaș spre sferturi după ce a învins-o pe Sporting cu 3-0 în prima manșă, însă are doar 1% șanse la trofeu, deoarece parcursul norvegienilor se va complica semnificativ.

ADVERTISEMENT
Cum au fost pedepsite șapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului
Digi24.ro
Cum au fost pedepsite șapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului

Cele mai mici șanse la câștigarea trofeului, sub 0.1%, le au Atalanta și Tottenham, care au fost surclasate în prima manșă de Bayern, respectiv Atletico Madrid. Conform calculelor realizate de supercomputer, cea mai probabilă finală ar fi Bayern Munchen – Arsenal. Ultimul act se va disputa la Budapesta pe 30 mai.

S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de...
Digisport.ro
S-a terminat OFICIAL! A pus capăt relației și începe lupta pentru zecile de milioane de euro. ”Nu a fost posibil”
ADVERTISEMENT

Programul manșei secunde din optimile Champions League

Marți, 17 martie

  • Ora 19:45 Sporting – Bodo/Glimt
  • Ora 22:00 Arsenal – Bayer Leverkusen
  • Ora 22:00 Chelsea – PSG
  • Ora 22:00 Manchester City – Real Madrid

Miercuri, 18 martie

  • Ora 19:45 Barcelona – Newcastle United
  • Ora 22:00 Liverpool – Galatasaray
  • Ora 22:00 Bayern Munchen – Atalanta
  • Ora 22:00 Tottenham – Atletico Madrid
Ce se întâmplă cu Dennis Politic?! Anunț după venirea lui Rădoi la FCSB:...
Fanatik
Ce se întâmplă cu Dennis Politic?! Anunț după venirea lui Rădoi la FCSB: „I-am spus lui Gigi”
Gigi Becali pune la bătaie un buget uriaş pentru transferuri la FCSB: „Răspund...
Fanatik
Gigi Becali pune la bătaie un buget uriaş pentru transferuri la FCSB: „Răspund Meme, Mirel Rădoi şi Adi Ilie! Vor fi lucruri frumoase”. Exclusiv
Live video UEFA Europa League, manșa tur a optimilor. Ionuț Radu, duel tare...
Fanatik
Live video UEFA Europa League, manșa tur a optimilor. Ionuț Radu, duel tare cu Lyon de la 22:00! Programul și televizările
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Planul diabolic pus la punct de Dan Șucu: 'De aceea a fost adus...
iamsport.ro
Planul diabolic pus la punct de Dan Șucu: 'De aceea a fost adus Pederzoli. Nu face nimic, doar încasează salariul'. De cine a vrut să scape din club
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!