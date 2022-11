Care este relația dintre Al Bano și Romina Power. Cum se înțeleg, de fapt, artiștii

Care este dintre cei doi soliști care au urcat pe scena de la Sala Palatului în data de 11 noiembrie 2022. Cum se înțeleg, de fapt, artiștii, după ce în ultima perioadă au apărut zvonuri despre o posibilă împăcare.

Care este legătura dintre Al Bano și Romina Power. Cântăreții s-au despărțit în urmă cu 23 de ani

Al Bano și Romina Power au fost căsătoriți între anii 1970 – 1999 și au patru copii: Ylenia Carrisi, Yari, Cristel și Romnina jr. Povestea de dragoste s-a destrămat acum mulți ani, însă cei doi au rămas în relații foarte bune.

Cântărețul de origine italiană, pe numele său complet Albano Carrisi, a dezvăluit cum se înțelege cu fosta sa soție. Cei doi au reușit să treacă peste neînțelegerile din trecut și au rămas să colaboreze pe plan profesional.

„O prietenie foarte strânsă și frumoasă. Formăm un cuplu pe scenă, de cântăreți. Deci suntem împreună pe plan profesional. În plan particular, fiecare are viața lui, are alt partener.

Viața noastră s-a schimbat și ne-a adus aici, unde suntem acum”, a spus Al Bano pentru publicația .

Al Bano și Romina Power, divorț în urma pierderii unui copil

Al Bano și Romina Power au divorțat în anul 1999, în urma unei pierderi foarte mari. a cântăreților, Ylenia Carrisi, a fost declarată dispărută la sfârșitul anului 1993. Tânăra nu a fost găsită niciodată.

Anii au trecut și artistul a decis să o declare decedată pe fata cea mare, dispariția fiind unul dintre motivele pentru care cei doi au decis să o ia pe drumuri separate.

În plus, vedeta susține că fosta soție avea o influență negativă asupra copiiilor. Cântăreții s-au acuzat reciproc de neglijență în ceea ce privește creșterea și educarea urmașilor.

În prezent, Al Bano formează un cuplu cu Loredana Lecciso, care i-a adus pe lume doi copii: Jasmine și Albano jr.