Claudia Pătrășcanu a făcut dezvăluiri uluitoare despre relația pe care o are cu Bianca Drăgușanu, actuala parteneră a lui Gabi Bădălău. Cântăreața a declarat că nu ar fi deranjat-o ca fostul soț să se afișeze cu noua iubită de față cu copiii.

După ce l-a acuzat pe afacerist că fuge de responsabilități și că băieții lor nu sunt pregătiți să cunoască o altă femeie în viața tatălui lor, Claudia Pătrășcanu și-a schimbat părerea și este dispusă să accepte femeile din viața fostului partener de viață.

Zilele trecute, cei doi au sărbătorit aniversarea lui Nicolas, fiul lor de patru ani, iar Gabi Bădălău a venit singur la petrecerea organizată la munte, fără blondina cu care a fost în Maldive.

Care este relația dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu. Fosta lui Gabi Bădălău, dezvăluiri uluitoare

Claudia Pătrășcanu este în plin proces de divorț cu Gabi Bădălău, iar cei doi și-au făcut acuzații dure timp de aproape doi ani, de când au decis să meargă pe căi separate.

Gabi Bădălău are o relație cu Bianca Drăgușanu, lucru care a deranjat-o teribil pe Claudia Pătrășcanu, care susținea în mod clar că cei doi copii nu sunt pregătiți pentru o nouă parteneră în viața tatălui lor.

La aproape trei săptămâni, bruneta și-a schimbat părerea și a declarat că nu ar fi avut nicio problemă ca fostul soț să apară la petrecerea de ziua lui Nicolas alături de Bianca Drăgușanu.

„Dacă ar fi venit cu cine voia el, nu m-ar fi deranjat, până la urma urmei va trebui să acceptăm persoanele din viața noastră, asta înseamnă să ierți un om, să-i respecți deciziile și să mergi înainte”, a mărturisit vedeta pentru Antena Stars.

Ce spunea Claudia Pătrășcanu despre relația lui Gabi Bădălău

Recent, fosta componentă a trupei Exotic l-a acuzat pe fostul soț că nu se intereseaă de copiii lor și că preferă să se plimbe prin alte țări alături de femei, făcând rererire la relația pe care o are de puțin timp cu Bianca Drăgușanu. Claudia Pătrășcanu era de părere că o nouă femeie în viața tatălui ar fi prea mult pentru copiii lor.

„Aceşti copii vor avea ocazia să plece în vacanţele exotice ale tatălui şi femeilor din viaţa lui în momentul în care vor decide ei. Astăzi avem întâlnire parentală la Protecţia Copilului. Există o citaţie făcută de dinainte de sărbători (…)

Și nu ma refer la o surpriza plăcută din partea tatălui copiilor, în sensul ca ar fi dat curs invitatiei DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTA si PROTECTIE a COPILULUI, ci ma refer la alta știre modernă unde ne(lipsitul) tata este ocupat cu “divele”…

I-am explicat ca nu este nevoie de amenințări și ca nu mi pot lasă copiii in vacante atata timp cât ei sunt mici, abia se îmbraca singuri, nu stiu numărul meu de telefon, nu stiu sa citească și sa se poată descurca in cazul in care tatăl, sub influienta substanțelor, poate sa se închidă intr o camera așa cum făcea și in timpul casniciei, in cazul in care tatăl nu se trezește la timp pentru a-i hrăni datorită noptilor pierdute sau se pot rătăci intr-un mall in care tatăl e prea preocupat cu shopping-ul pentru amante decât pentru grija copiilor.

(…) Căci peste tot vorbești că te interesează strict de acest lucru, de școlile înalte și interesul lor. Nu-mi amintesc să te fi interesat nici la ce grădiniță merg și nici ce școli vor urma pentru că din salariul tău de 2000 de lei pe lună poți doar achita vacanțele femeilor de oraș, gențile de la Hermes, Gucci, Dior, Balmain, Chanel, hoteluri de lux, viața de Dubai ca în rai. Raiul tău înseamnă aceasta viață, Gabi Bădălău, nu acești copii pentru care astăzi ai refuzat sa te prezinți la Protecția Copilului pentru consiliera parentala, tot pentru binele copiilor noștri?”, scria Claudia Pătrășcanu pe Facebook.