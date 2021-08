Care este relația dintre Ilie și Ioana Năstase, după ce au fost la un pas de divorț: „Nu mai avem 20 de ani”

Află care este acum relația dintre Ilie și Ioana Năstase, după ce au fost la un pas de divorț. Cei doi formează un cuplu, însă frumoasa brunetă a plecat într-o vacanță fără să fie însoțită de partenerul ei.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător de tenis îi face toate poftele soției lui, iar lucrurile par să se fi aranjat între cei doi. În cadrul unui interviu, Ioana a vorbit despre relația pe care o are acum cu partenerul ei de viață.

Care este relația dintre Ilie și Ioana Năstase, după ce au fost la un pas de divorț

Relația dintre pare să meargă mai bine în acest moment, judecând după declarațiile brunetei. Soția fostului tenismen este în vacanță cu o prietenă și a vorbit despre cum stau lucrurile între ea și partenerul de viață.

ADVERTISEMENT

Ioana spune că nu poate fi vorba de „o dulce împăcare” în relația lor, din moment ce nu mai sunt la vârsta la care să perceapă lucrurile în acest fel.

Bruneta a spus că relația lor este „ok” în momentul de față, după ce au fost la un pas de divorț în urmă cu câteva luni. La începutul lui ianuarie, Ilie Năstase și-ar fi agresat partenera, motiv pentru care aceasta a vrut să pună capăt căsniciei.

ADVERTISEMENT

„Nu pot să spun asta, dacă e mai dulce, că nu mai avem 20 de ani. E ok, ce pot să spun?! E ok. E bine. Am fost în Turcia, cu o prietenă foarte bună”, a declarat Ioana Năstase la Antena Stars, potrivit

Ioana Năstase a vorbit și despre buchetul de flori pe care l-a primit de la un admirator secret. Aceasta a spus că nu este pentru prima dată când primește astfel de atenții care i se trimit acasă.

ADVERTISEMENT

a ținut să precizeze că nu este interesată de cine a trimis florile, dar mereu ține să le mulțumească expeditorilor pentru cadouri.

„Întotdeauana am primit și primesc. Nu știu că nu m-a interesat de unde sunt. Important e că sunt frumoase. Le-am mulțumit frumos”, a mai spus Ioana Năstase.

ADVERTISEMENT

În primăvara acestui an, cei doi erau pe cale să divorțeze, după ce Ioana a fost cea care a depus actele. Până la urmă, problemele dintre ei s-au rezolvat, iar cei doi îndrăgostiți au luat-o de la capăt.

Întrebată de ce a renunțat la divorț, Ioana Năstase a spus că soțul ei a avut „scăpări”, iar ea a trecut peste incidentul care a avut loc la începutul anului.