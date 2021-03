Care este relația dintre Oana Zăvoranu și Adela Popescu după ce au jucat în Numai iubirea. Prezentatoarea a dezvăluit tot

Adela Popescu a dezvăluit care este relația dintre ea și Oana Zăvoranu, la aproape 17 ani de la debutul primei telenovele românești, „Numai iubirea”. Cele două le-au interpretat pe surorile Alina și Andreea Damaschin, având caractere total opuse.

În 2004, Adela Popescu era la început de drum, iar fosta soție a lui Pepe a fost una dintre persoanele care au ajutat-o forte mult în plan profesional datorită talentului ei actoricesc.

Fanii s-au întrebat de multe ori dacă cele două mai țin legătura, din moment ce au trecut atâția ani de când telenovela de la Acasă TV a ajuns la final.

Care este relația dintre Oana Zăvoranu și Adela Popescu după ce au jucat în Numai iubirea

Adela Popescu nici nu ajunsese la vârsta majoratului atunci când și-a făcut debutul pe micile ecrane. Blondina a interpretat rolul Alinei Damaschin în prima telenovelă semnată de Ruxandra Ion, „Numai iubirea”, iar sora ei de platou a fost jucată de Oana Zăvoranu.

În timp ce Adela Popescu făcea parte dintre personajele pozitive, Oana Zăvoranu, interpreta Andreei Damaschin, a reprezentat antagonista serialului, însă abilitățile ei actoricești i-au impresionat pe fani.

Partenera de viață a lui Radu Vâlcan a recunoscut, în urmă cu câțiva ani, ce relație are cu „Querida”. Blondina a spus că Oana Zăvoranu a învățat-o numai lucruri bune atât despre meseria de actriță, cât și personal, fiind un exemplu de femeie puternică și hotărâtă.

„Primul meu mentor a fost Iura Luncașu, regizorul cu care am lucrat la început. Și el a rămas ani de zile, pentru că, fiind la bază actor, înțelegea perfect necesitatea actorului, știa cum trebuie să explice lucrurile ca noi să le înțelegem foarte bine.

Apoi, am învățat foarte multe lucruri și de la Oana Zăvoranu pentru că ea are o putere de a se arunca într-o situație pe care n-am întâlnit-o la mulți actori. De asemenea Iurie Darie, Dan Bordeianu. Au urmat Bebe Cotimanis, Carmen Tănase, Florin Zamfirescu, Dan Condurache. Am avut șansa de a lucra cu toți actorii mari”, a declarat Adela Popescu în 2014 pentru Agenția de Presă Mondenă.

În 2017, Oana Zăvoranu a fost invitata Adelei Popescu la emisiunea „Vorbește lumea”, pe care o prezintă împreună cu Cove. În prezent, blondina este în concediu de maternitate și i-a cedat Lorei cârma show-ului de la Pro TV.

Oana Zăvoranu i-a „furat” rolul Adelei Popescu

Adela Popescu a vorbit și despre primul ei casting, unde a participat pentru a obține rolul Andreei Damaschin. Fiind prea blândă și cuminte pentru un astfel de personaj, jucat ulterior de Oana Zăvoranu, prestația Adelei a fost apreciată de Ruxandra Ion și regizorul Iura Luncașu, care i-au oferit un rol special pentru ea, Alina.

La început, personajul ei nu a avut apariții atât de dese pe micile ecrane, însă după aceea a început să filmeze în fiecare zi, pentru că publicul o iubea pe Alina Damaschin.

„Îmi amintesc exact și cum eram îmbrăcatpă la primul meu casting, cel pentru ’Numai iubirea’. Știu că am dat proba cu Iurie Darie, iar textul meu era cel al Oanei Zăvoranu.

Desigur, fața nu mă ajuta, adică nu aveam cum să fiu mai bună decât Oana Zăvoranu, dar pentru că regizorul m-a plăcut foarte mult și și-a dat seama că am potențial, împreună cu Ruxandra Ion a inventat un personaj – sora Oanei Zăvoranu, iubita lui Victor (Dan Bordeianu).

Așa a început totul. Mai întâi cu o secvență la două săptămâni, apoi cu o secvență pe zi, apoi cu cinci secvențe pe zi, iar apoi aproape în toate secvențele apăream pentru că a crescut foarte mult personajul”, a povestit actrița pentru sursa menționată anterior.

De ce s-au despărțit Adela Popescu și Dan Bordeianu

Adela Popescu și Dan Bordeianu au fost împreună timp de trei ani după ce s-au cunoscut prin intermediul telenovelei „Numai iubirea”. Fostul actor a declarat, în urmă cu ceva timp, că relația lor nu a durat din cauza mediului în care se aflau permanent.

În plus, blondina aspira să devină o actriță cunoscută, în timp el simțea nevoia să se retragă. Cei doi au format un cuplu atât în realitate, cât și pe platourile de filmare, în telenovele care au urmat supă succesul celei din 2004, „Lacrimi de iubire” și „Iubire ca în filme”.

„Sunt recunoscător pentru apariția în telenovele. Am învățat să nu mai bag în seamă ce vorbește lumea, acele păreri vin din frustrări. M-am despărțit de Adela Popescu pentru că s-a terminat, s-a dus, s-a consumat.

Drumurile s-au despărțit, ea a rămas în sistemul ăla și eu am mers mai departe. Separarea joburilor a fost un factor. E un mediu în care trăiești și se consuma acea relație”, a mărturisit Dan Bordeianu cu câțiva ani în urmă, potrivit spynews.ro.