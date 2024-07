Care este relația dintre Smiley și Gina Pistol la un an de la cununia religioasă. Ce se întâmplă în cuplu

Care este relația dintre Smiley și Gina Pistol la un an de la . Ce se întâmplă în cuplu. Juratul de la Vocea României și fosta prezentatoare de la Chefi la cuțite sunt împreună de mai bine de 7 ani.

Cum decurge dintre Smiley și Gina Pistol la un an de la nuntă. Dezvăluiri din interiorul relației. Cei doi parteneri de viață au numai cuvinte de laudă unul pentru celălalt și par extrem de uniți.

Renumitul artist o complimentează frecvent pe iubita sa soție, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Cântărețul preferă să petreacă foarte mult timp în compania blondinei care este o persoană extrem de amuzantă.

„Mie îmi place să ies cu Gina, chiar și atunci când ies cu băieții. Gina e un om cu care îți place să petreci timp, pentru că e amuzantă, e caldă, e generoasă, sinceră. E un om de la care te încarci tot timpul.

Avem o chimie amândoi. Ne înțelegem extrem de bine, chiar și atunci când nu ne înțelegem”, a mărturisit în urmă cu puțină vreme Smiley despre mariajul cu Gina Pistol, conform .

„Avem și momente în care ne contrăm, dar întotdeauna orice conflict de orice natură se rezolvă repede”, a ținut să mai adauge prezentatorul de la Românii au talent, mai arată sursa menționată mai devreme.

Gina Pistol, aprecieri pentru soțul său, Smiley

Gina Pistol are la rândul său o serie de aprecieri la adresa soțului său, Smiley, pe numele din buletin Andrei Tiberiu Maria. Fosta vedetă de la Antena 1 îl știa de multă vreme pe artist, dinainte să formeze un cuplu.

Când s-au cunoscut în cele din urmă lucrurile au decurs foarte natural între ei, cu toate că nu a fost dragoste la prima vedere. Fosta moderatoare de la Chefi la cuțite susține că partenerul de viață este un băiat bun, cu o coloană vertebrală foarte puternică.

De asemenea, blondina susține că Smiley este foarte bine înfipt cu picioarele în pământ. În plus, Gina Pistol consideră că tatăl fiicei sale, Josephine, are multă bunătate, este diplomat și are numeroase calități.