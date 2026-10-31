Care este secretul din spatele rezilierilor unilaterale de la CFR Cluj

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CFR Cluj a fost obligată să plătească despăgubiri de peste 100.000 de euro după rezilierea unilaterală a contractelor a doi fotbaliști. Deși decizia instanței pare o nouă lovitură financiară pentru formația din Gruia, lucrurile stau cu totul diferit. Ardelenii au scăpat de două contracte extrem de costisitoare și au evitat cheltuieli de sute de mii de euro.

CFR Cluj, obligată să plătească peste 100.000 de euro după rezilierea contractelor lui Andre Moreira și Bruno Costa

Intrarea în insolvență a celor de la CFR Cluj a adus schimbări importante la nivelul lotulu a decis să reducă cheltuielile clubului, iar printre primele măsuri s-a numărat rezilierea unilaterală a contractelor unor fotbaliști transferați în vară.

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Andre Moreira și Bruno Costa au fost puși pe liber pe 21 august, la numai o zi după deschiderea procedurii de insolvență. Cei doi portughezi au contestat decizia în instanță, însă Tribunalul Specializat Cluj a respins solicitările privind anularea rezilierilor. În schimb, magistrații au stabilit că fotbaliștii trebuie să primească despăgubiri. Astfel, Moreira are de primit 43.333,33 euro, în timp ce Bruno Costa a obținut 64.354,83 euro. În total, CFR Cluj a fost obligată să achite 107.688,16 euro, la care se adaugă cheltuielile de judecată.

De ce despăgubirile reprezintă, de fapt, o veste bună pentru CFR Cluj. Economie uriașă la salarii

Dincolo de suma stabilită de instanță, rezilierea celor două contracte poate fi considerată o decizie avantajoasă pentru CFR Cluj. , iar salariile lor reprezentau o povară importantă pentru bugetul clubului. Andre Moreira încasa lunar 10.500 de euro net, în timp ce Bruno Costa avea un salariu de 15.500 de euro. Împreună, cei doi îi costau pe ardeleni nu mai puțin de 26.000 de euro în fiecare lună. Un calcul simplu arată că, pentru 24 de luni întregi, salariile celor doi ar fi însumat 624.000 de euro.

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CFR Cluj a scăpat de o obligație financiară importantă în plină insolvență

Un avocat din Cluj a confirmat pentru FANATIK că decizia este, de fapt, una avantajoasă pentru clubul patronat de Neluțu Varga: „Lumea nu a realizat că, de fapt, CFR Cluj are de câștigat de pe urma acestor rezilieri unilaterale. Dacă jucătorii respectivi, care aveau salarii foarte mari, ar fi rămas la echipă, clubul ar fi fost obligat să le achite salariile pe întreaga durată a contractelor. În aceste condiții, rezilierea contractelor reprezintă un avantaj financiar important pentru CFR Cluj”.

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După intrarea în insolvență, CFR Cluj trebuie să își gestioneze cu atenție cheltuielile curente și să respecte obligațiile asumate în cadrul procedurii. Spre deosebire de datoriile acumulate înainte de deschiderea insolvenței, care sunt tratate potrivit regulilor procedurii colective, obligațiile curente trebuie achitate la scadență. Menținerea celor doi portughezi în lot ar fi însemnat o cheltuială suplimentară de 26.000 de euro net în fiecare lună.