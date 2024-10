Dennis Man, despre secretul formei de invidiat după golul din Cipru – România 0-3: „Își spun cuvântul!”

. Dennis Man a reacționat la capătul unui nou meci cu gol pentru prima reprezentativă.

Care este secretul formei de invidiat a lui Dennis Man

Dennis Man are un an 2024 excelent până acum. Internaționalul român a promovat cu Parma în Serie A, echipă cu care și-a prelungit contractul în acest an, a participat la EURO în vara acestui an alături de naționala României și marchează aproape meci de meci.

Reușitele jucătorului de 26 de ani au devenit deja o obișnuință. Man a deschis scorul în confruntarea cu Cipru, când a trimis mingea în plasă în minutul 25 și a bifat astfel cel de-al 9-lea său gol pentru echipa națională. Jucătorul a reacționat la capătul celor 90 de minute.

„Știam că o să întâlnim o echipă agresivă, care nu ne va lăsa să jucăm dacă nu înscriam repede. Mă bucur că am marcat repede două goluri.

Mă simt bine de fiecare dată când înscriu pentru echipa națională. În această seară am avut puțin noroc că a rămas mingea la mine, sunt fericit și important este să legăm victoriile.

„Cred că este cel mai bun an din cariera mea”

În Lituania va fi un meci greu. Nu cred că trebuie să ne gândim la o finală cu Kosovo, trebuie să luăm fiecare meci, treptat. Sincer, nu am reușit să vorbesc multe cu el (Mircea Lucescu nr.), dar încredere ne dă tuturor în vestiar.

„Antrenamentele de zi cu zi își spun cuvântul”

Eu, dacă am reușite, îmi acord singur încredere și asta mă face să ajut echipa cât pot de bine. Cred că este cel mai bun an din cariera mea, mă simt bine, am avut continuitate și cred că antrenamentele de zi cu zi își spun cuvântul. Sunt fericit că am o astfel de perioadă.

Chestionat dacă , Dennis Man nu a ezitat să răspundă: „Da, ar trebui să dea o cină la toată echipa!”.

România, parcurs perfect în Nations League

Naționala României a jucat până acum 3 meciuri în actuala campanie de Nations League, câștigându-le pe toate (3-0 cu Kosovo, 3-1 cu Lituania și 3-0 cu Cipru). Următoarea partidă va fi cea de marți seară, tot în deplasare, cu Lituania. „Tricolorii” sunt pe primul loc în grupă, cu 9 puncte.