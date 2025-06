Care este secretul japonezilor pentru a arăta cât mai tineri și a trăi cât mai mult. Alimentele pe care le consumă zilnic

Longevitatea este un cuvânt care nu lipsește de pe buzele oamenilor. Un cunoscut nutriționist spune care este pentru a arăta cât mai tineri si a trăi cât mai mult. Ei consumă zilnic o serie de alimente pentru un stil de viață sănătos.

Ce produse include dieta japonezilor pentru a părea tineri

Michiko Tomioka, originară din Nara, Japonia, a dezvăluit ce taină au conaționalii săi pentru a arăta tineri și pentru a supraviețui cât mai mult. Femeia, care este expert în longevitate și nutriționist în SUA, a făcut o listă completă.

Specialistul arată care sunt, de fapt, produsele care nu lipsesc din dieta zilnică a japonezilor. Aceștia consumă foarte multe alimente care au beneficii uimitoare pentru organism. Își încep fiecare dimineață cu matcha, o pudră fină de ceai verde.

Aceasta are în compoziția sa vitamina C, vitamina B, fibre și proteine. De asemenea, matcha conține polifenoli bogați în antioxidanți și cu efect antiinflamator și care țin la distanță bolile. În plus, această licoare protejează împotriva degradării celulare.

Produsele fermentate nu lipsesc din alimentația zilnică a japonezilor. Ei obișnuiesc să consume miso (pastă fermentată de soia care se pune în supe), natto (boabe fermentate de soia) și nukazuke (legume fermentate cu tărâțe de orez).

Pentru a părea tineri pe termen lung și pentru a trăi cât mai mult dieta lor conține alge marine, tofu (”brânză” vegetală) și leguminoase, cum ar fi: edamame (păstai crude de soia), kinako (pudră de soia) și lapte de soia neîndulcit.

Semințele de susan măcinate se folosesc în loc de ulei pentru a profita de toate beneficiile pe care le au. Nutriționista din Japonia susține că susanul este bogat în vitaminele B și E, proteine, fibre și minerale (magneziu, calciu și fitosteroli).

Ce mai consumă japonezii în mod constant

Japonezii consumă în mod frecvent și ciuperci shiitake. Ele sunt ideale pentru longevitate și pot fi adăugate în diferite preparate culinare pentru că sunt ingrediente de bază în bucătărie. Sunt sățioase și au proteine și vitaminele D și B.

În plus, sunt recomandate pentru că au lentinan, un polizaharid care ajută la combaterea inflamației. Un alt extrem de bun pentru organismul uman constă în ghimbir. Acesta are multiple proprietăți, fiind recunoscut drept un aliment cu puteri vindecătoare.

„Eu adaug o cantitate generoas de ghimbir în supa miso și îl folosesc în dressing-uri, sosuri, marinade și dulciuri. Este un topping perfect pentru nukazuke, natto, pește și tăiței”, a spus nutriționistul pentru .

În altă ordine de idei, Japonia este recunoscută drept o „zonă albastră” pentru că oamenii depășesc vârsta de 100 de ani. Insula Okinawa are cel mai mare număr de centenari datorită faptului că cei de aici au un stil de viață echilibrat.