Care este secretul longevității lui Ion Iliescu. Sfaturile fostului președinte ajuns la 95 de ani: „Nu mi-am refuzat bucurii”

Ion Iliescu a îndeplinit pe 3 martie 95 de ani. Cu doar un an în urmă, fostul președinte al României a vorbit într-un interviu despre secretul longevității sale cu fostul ministru al culturii, Ionuț Vulpescu. Fostul șef de stat a numit lucrurile de care s-a ferit în viață.

Cum și-a trăit viața Ion Iliescu. Care este secretul longevității fostului șef de stat

că a pus tot timpul accent pe măsură și echilibru. Fostul președinte al României a spus clar că nu a făcut excese, însă nici nu și-a refuzat micile plăceri ale vieții. Politicianul a menționat că a preferat întotdeauna moderație, atât în ceea ce privește obiceiurile personale, cât și în felul în care a înțeles viața publică.

„Nu am abuzat de nimic în viață, am avut ceea ce se numește justa măsură în tot și toate. Nu mi-am refuzat bucurii, nici nu mi-am produs excese. Acum, că mă gândesc la felul în care au trecut anii, cred că am atins vârsta senioratului profund, și în politică, și în viața personală, mixând două ingrediente: mentalități occidentale și un spirit estic.

Există o diferență notabilă între a supraviețui și a trăi: aceasta este, fără îndoială, lecția mare a stângii. Dar nu o spun aici citând un principiu marxist, nicidecum. Ci mai degrabă observând pragmatic că dacă ai o mentalitate vitală bazată pe minima rezistență nu poți ajunge prea departe”, a declarat fostul președinte al României.

Ce sfaturi a dat Ion Iliescu pentru o viață echilibrată

Fostul șef de stat a mai spus că nu are un secret pentru o viață lungă, însă poate da câteva sfaturi pentru o viață echilibrată. O viață sănătoasă înseamnă acces la medicină bună, la mâncare de calitate, un loc de muncă decent și o societate care să protejeze oamenii, nu să-i epuizeze, explică fostul șef de stat.

Din perspectiva lui, stânga politică ar trebui să lupte mai clar pentru toate aceste lucruri, pentru că ideea unei vieți lungi și bune a fost, de fapt, o temă veche a stângii, chiar dacă astăzi pare preluată de alte curente. De asemenea, este la fel de importantă ca cea fizică.

„Pe de altă parte, nu cred că cineva poate atinge o vârstă matusalemică fără sănătate mintală. Astăzi da, toată lumea aspiră către well-being, dar și asta e o temă a stângii, îmi pare rău să dezamăgesc progresiștii de dreapta.

Marcuse, în 1967, țin minte și acum notele de lectură pe care le făceam, a publicat un eseu despre agresivitatea societăților industriale avansate, sau așa-ziselor societăți afluente. Observa că pe măsură ce cantitatea de bunuri „neproductive”, „neprofitabile” crește, crește și standardul de viață pentru comunitățile dezavantajate, dar asta nu e suficient ca să trăiești „normal”, a mai spus fostul președinte al României.