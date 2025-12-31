Care este secretul lui David Popovici. Face lucrul acesta de fiecare dată înainte de startul cursei

ADVERTISEMENT

David Popovici este fără dar și poate cel mai bun înotător român din istorie. Dublu medaliat olimpic, „Rechinul” dă dovadă de un calm ieșit din comun, asta în ciuda presiunii uriașe care se revarsă asupra sa. Care este secretul înotătorului.

Care este secretul lui David Popovici

Performanțele lui David Popovici sunt bine cunoscute de publicul larg, însă în spatele medaliilor se află foarte multă muncă. „Rechinul” a mărturisit că înainte de competiții are o rutină, ascultă muzică, respiră adânc și se concentrează. , Popovici își reamintește de tot efortul depus până atunci, iar acest lucru îi oferă o satisfacție aparte.

„(n.r. – Ai vreun ritual înainte de competiții?) Nu cred în superstiții, dar am o rutină: muzică, respirație, concentrare. Încerc să-mi curăț mintea de tot ce e în jur și să rămân cu gândul la apă. Nu e despre adrenalină, ci despre calm.

Am mai vorbit recent despre asta: în natație se spune că există o solitudine a performerului, o liniște care precedă startul. Dar ceea ce se întâmplă de fapt în acele secunde suspendate, când ești singur în fața timpului? Din afară poate părea că ești singur. Fizic chiar ești, iar uneori nu auzi mai nimic, iar de văzut, vezi poate doar culoarul tău. Dar simți că ai în spate tot ce ai reușit până în acel moment.

Simți că, practic, contează fiecare trezire înainte de răsărit ca să ajungi la bazin, fiecare picătură de sudoare de la antrenamente, fiecare încurajare sau reproș pe care le-ai primit în miile de ore de muncă. În acele momente, nu mai ești doar unul, ești suma tuturor energiilor și experiențelor acumulate”, a spus David Popovici, conform .

Ce s-a schimbat în rutina lui David Popovici după Jocurile Olimpice de la Paris

În continuare, , a decis, alături de antrenorul său, să își schimbe strategia și să își antreneze și echilibrul.

„(n.r. – Programul de pregătire e diferit?) Da, după Jocurile Olimpice de la Paris, împreună cu antrenorul meu am decis să schimbăm puțin strategia, iar acum antrenez și echilibrul.

În trecut totul era despre volum, despre cum a trage cât mai mult. Acum e și despre cum să ajung în vârf fără să mă epuizez. Și am învățat să las loc și pentru viață, familie, prieteni, lectură, plimbări, explorare”, a mai spus David Popovici.