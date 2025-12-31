Sport

Care este secretul lui David Popovici. Face lucrul acesta de fiecare dată înainte de startul cursei

David Popovici a dezvăluit care este secretul succesului. Care este rutina înotătorului înainte să participe la fiecare cursă.
Iulian Stoica
31.12.2025 | 08:00
Care este secretul lui David Popovici Face lucrul acesta de fiecare data inainte de startul cursei
ULTIMA ORĂ
Care este secretul lui David Popovici? Înotătorul a dezvăluit rutina sa. Sursă foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

David Popovici este fără dar și poate cel mai bun înotător român din istorie. Dublu medaliat olimpic, „Rechinul” dă dovadă de un calm ieșit din comun, asta în ciuda presiunii uriașe care se revarsă asupra sa. Care este secretul înotătorului.

Care este secretul lui David Popovici

Performanțele lui David Popovici sunt bine cunoscute de publicul larg, însă în spatele medaliilor se află foarte multă muncă. „Rechinul” a mărturisit că înainte de competiții are o rutină, ascultă muzică, respiră adânc și se concentrează. În momentul în care reușește o victorie, Popovici își reamintește de tot efortul depus până atunci, iar acest lucru îi oferă o satisfacție aparte.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Ai vreun ritual înainte de competiții?) Nu cred în superstiții, dar am o rutină: muzică, respirație, concentrare. Încerc să-mi curăț mintea de tot ce e în jur și să rămân cu gândul la apă. Nu e despre adrenalină, ci despre calm.

Am mai vorbit recent despre asta: în natație se spune că există o solitudine a performerului, o liniște care precedă startul. Dar ceea ce se întâmplă de fapt în acele secunde suspendate, când ești singur în fața timpului? Din afară poate părea că ești singur. Fizic chiar ești, iar uneori nu auzi mai nimic, iar de văzut, vezi poate doar culoarul tău. Dar simți că ai în spate tot ce ai reușit până în acel moment.

ADVERTISEMENT
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24.ro
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin

Simți că, practic, contează fiecare trezire înainte de răsărit ca să ajungi la bazin, fiecare picătură de sudoare de la antrenamente, fiecare încurajare sau reproș pe care le-ai primit în miile de ore de muncă. În acele momente, nu mai ești doar unul, ești suma tuturor energiilor și experiențelor acumulate”, a spus David Popovici, conform iAMsport.ro.

ADVERTISEMENT
Au apărut primele imagini! Cum arată Dan Petrescu după ce ”a slăbit 30...
Digisport.ro
Au apărut primele imagini! Cum arată Dan Petrescu după ce ”a slăbit 30 de kilograme” și "fetele lui au venit în țară”

Ce s-a schimbat în rutina lui David Popovici după Jocurile Olimpice de la Paris

În continuare, David Popovici a expus faptul că, după medaliile cucerite la Jocurile Olimpice de la Paris, a decis, alături de antrenorul său, să își schimbe strategia și să își antreneze și echilibrul.

„(n.r. – Programul de pregătire e diferit?) Da, după Jocurile Olimpice de la Paris, împreună cu antrenorul meu am decis să schimbăm puțin strategia, iar acum antrenez și echilibrul.

ADVERTISEMENT

În trecut totul era despre volum, despre cum a trage cât mai mult. Acum e și despre cum să ajung în vârf fără să mă epuizez. Și am învățat să las loc și pentru viață, familie, prieteni, lectură, plimbări, explorare”, a mai spus David Popovici.

Cea mai bună jucătoare de tenis a României nu va avea Revelion. Motivul...
Fanatik
Cea mai bună jucătoare de tenis a României nu va avea Revelion. Motivul pentru care nu poate sărbători trecerea dintre ani
Cristiano Ronaldo a marcat cel mai bizar gol din cariera lui. Portughezul se...
Fanatik
Cristiano Ronaldo a marcat cel mai bizar gol din cariera lui. Portughezul se apropie de 1000 de reușite
Dinamo îl vrea pe renegatul de la Rapid! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu
Fanatik
Dinamo îl vrea pe renegatul de la Rapid! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Radu Banciu a numit ”ultima mare națională a României”
iamsport.ro
Radu Banciu a numit ”ultima mare națională a României”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!