Care este secretul lui Mircea Lucescu înainte de Turcia – România. Internaționalul român a dezvăluit cum procedează selecționerul: „Preferă liniștea!”

ADVERTISEMENT

Alex Chipciu nu este în lotul național pentru acțiunea României care ne-ar putea duce la turneul final al Campionatului Mondial. Cu toate acestea, el stă cu sufletul la gură pentru colegii săi, care se vor duela cu reprezentativa Turciei, o echipă extrem de puternică. Fundașul lateral al lui U Cluj a dezvăluit cum discută selecționerul cu jucătorii înainte de partidele importante.

Înainte de o partidă cu o asemenea importanță este inevitabil ca fotbaliștii naționalei României să nu fie cuprinși de emoții. Jucătorii anunțați titulari de Mircea Lucescu trebuie să se conecteze cât mai rapid la miza meciului, iar Alex Chipciu a explicat că selecționerul naționalei are un rol crucial în acest sens.

ADVERTISEMENT

a dezvăluit că Mircea Lucescu preferă liniștea înaintea unui meci important. El mizează pe faptul că un discurs calm îi poate ajuta mai mult pe jucători să se concentreze și să se elibereze de agitația partidei, mai ales că din tribune îi va aștepta o atmosferă infernală:

„Dacă ești titular, intri mai mult în febra meciului, dacă ești rezervă, stai în vestiar și preiei emoțiile celorlalți. Înainte de meci discuți și despre indicații tactice, dar într-un meci de baraj cred că se vorbește mai puțin. E tăcere. Domnul Lucescu preferă să stăm liniștiți înainte de meci, nu-i place agitația. El e mai mult cu liniștea, ca lucrurile pe care ți le spune să-ți intre în creier”, a dezvăluit Alex Chipciu, la

ADVERTISEMENT

Cum a comentat fundașul lui U Cluj formula de start a României

Așa cum FANATIK Mircea Lucescu va alinia următoarea echipă de start: I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, V. Dragomir – Man, I. Hagi, Mihăilă – Bîrligea. Alex Chipciu a pus lupa pe mijlocul terenului, acolo unde România nu se va putea baza pe Marius Marin, cel care ar fi jucat cu siguranță la închidere. Chiar dacă „tricolorii” nu dispun de jucători de profilul său, Alex Chipciu este încrezător că Răzvan Marin și Vlad Dragomir vor face treabă bună în linia mediană.

ADVERTISEMENT

„Nu cred că te gândești prea mult că lipsește cineva. Ești concentrat pe jocul tău, dar din afară cred că o să se simtă lipsa lui Marius Marin. Era număr șase, iar acum o să jucăm cu doi acolo. Răzvan Marin și Vlad Dragomir vor fi mai apropiați pe faza defensivă. Pe Marius Marin îl mai lăsai și singur. Dintre cei doi, parcă Răzvan e mai închizător, el mai joacă în poziția asta, dar Vlad Dragomir joacă la Pafos mai mult prin față. Răzvan Marin a marcat o grămadă de goluri în Liga Națiunilor”, a mai declarat Alex Chipciu pentru sursa citată.