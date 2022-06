Care este secretul siluetei Iuliei Albu. La ce a renunțat vedeta de la Antena: „Nu consider asta ca un sacrificiu”

Iulia Albu a vorbit despre trucurile sale pentru a avea o siluetă perfectă. Vedeta a recunoscut că a renunțat de tot la un aliment.

La ce a renunțat Iulia Albu pentru silueta perfectă

Iulia Albu a recunoscut că trebuie să facă anumite sacrificii pentru a arăta așa bine și, mai mult decât atât, a dezvăluit care este alimentul la care a renunțat pentru a își putea menține .

ADVERTISEMENT

Vedetă are o combinație de trei lucruri pentru a putea arăta cel mai bine – iar primul pas pe care l-a făcut a fost să renunțe la a consuma zahăr.

Aceasta nu mai consumă produse cu gluten și are grijă să facă multă mișcare. Foarte important este felul în care ne vedem pe noi înșiși, spune criticul vestimentar.

ADVERTISEMENT

“Adevărul este că am renunțat la zahăr, am renunțat la gluten și fac foarte mult sport. Nu consider asta ca un sacrificiu, este ceva ce trebuie să faci în general pentru a avea grijă de tine.

Regula, din punctul meu de vedere, este ca atunci când te trezești dimineața și te privești în oglindă să crezi și să simți despre tine că ești perfectă”, a declarat Iulia Albu pentru .

ADVERTISEMENT

Iulia Albu nu a renunțat la patine nici după terminarea Dancing on ice

Iulia Albu a precizat că face mult sport pentru a se menține în formă, iar după participarea la a descoperit că îi place să patineze, așa că a inclus acest obieci în programul ei.

De două ori pe săptămână, merge să patineze și spune că o face mai bine acum decât atunci când era în competiție.

ADVERTISEMENT

„Acum patinez mult mai bine decât cum patinam în competiție. Este un sport frumos. Merg de două ori pe săptămână la patinoar la Țiriac”, a mai spus vedeta pentru sursa citată anterior.