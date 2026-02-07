Care este secretul tenismenei Sorana Cîrstea pentru o formă fizică de invidiat. Sportiva și-a dezvăluit atuurile

ADVERTISEMENT

După un meci de tenis, Sorana Cîrstea a fost întrebată care este secretul său pentru o formă fizică de invidiat. Sportiva care își va aniversa ziua de naștere peste numai două luni și-a dezvăluit atuurile de pe teren.

Sorana Cîrstea, despre calitățile pe care mizează în tenis

Sorana Cîrstea se pregătește să se retragă din circuitul competițional la finalul lui 2026. Are o carieră de 20 de ani, însă abia acum a realizat care este . Tenismena a vorbit deschis despre acest subiect.

Cu aceeași sinceritate și legeritate a discutat și legat de calitățile pe care se concentrează. Pentru a performa pe teren fără mari probleme și dificultăți are câteva aspecte pe care le ia în calcul de ceva vreme.

Reușește să strălucească de fiecare dată când joacă pentru că a găsit echilibrul de care are nevoie. Nu se mai focusează pe rezultate, ci pe starea de bine pe care o are în teren. În plus, are un preparator fizic care îi este alături.

„Două atuuri care ies în evidență, cel puțin pentru mine: mișcarea în teren – simt că în ultimii ani am îmbunătățit mult acest aspect”, a susținut la o conferință de presă, Sorana Cîrstea, relatează .

Sorana Cîrstea: ”Aici se face diferența”

Jucătoarea de tenis este conștientă că de-a lungul anilor a avut suișuri și coborâșuri. Cu toate acestea, toată lumea a remarcat că are un joc agresiv. Se numără printre jucătoarele de tenis cu potențial, dovadă că face performanță la cel mai înalt nivel.

„În mod normal, se spune că, cu cât înaintezi mai mult în vârstă, ar trebui să pierzi un pic pe partea de pregătire fizică. Însă eu am găsit acest echilibru. Lucrez foarte mult pe partea de pregătire fizică.

Am un preparator fizic suedez și sunt extrem de încântată de modul în care reușesc să mă mișc în teren și să transpun pe teren acea muncă depusă în sala de fitness. Aici se face diferența.

Sunt mereu în poziție bună la minge. Tot timpul am avut un joc agresiv, însă diferența este când pot să fiu așezată și când nu pot – face diferența dintre o lovitură bună sau o eroare.

Al doilea atu e lupta în teren. Indiferent de scor, încerc să lupt, să găsesc soluții. Sunt destul de matură, nu mă mai las pradă emoțiilor. Cred că aceste lucruri s-au îmbunătățit enorm”, a completat Sorana Cîrstea, mai arată aceeași sursă.

Aflată în anul retragerii din circuit, tenismena a subliniat că are o . Iubita lui Alexandru Țiriac susține că va face acest pas doar în cazul în care va câștiga un Grand Slam.