Care este singurul ”lux” pe care îl are Ion Țiriac. Declarația surpriză a miliardarului român

Cele mai noi date oferite de presa internațională spun că Ion Țiriac, 86 de ani, este mai bogat în 2026 cu ”doar” câteva sute de milioane de euro. În ciuda averii colosale pe care o are, fostul tenismen surprinde atunci când vorbește despre lucrurile care i se par a fi un lux. Răspunsul excepțional dat de Țiriac când a primit întrebarea ”Ce simțiți când vă spune lumea că sunteți miliardar?”.

Când s-a simțit Ion Țiriac pentru prima dată bogat

Pe 9 mai, Ion Țiriac va împlini 87 de ani. Recent, miliardarul a luat o decizie neașteptată. A spus că are în plan să se retragă din afaceri și să predea ștafeta unei persoane capabile să gestioneze imperiul financiar construit de acesta, unul de miliarde de dolari. Într-un podcast la care a fost invitat în urmă cu câteva zile, fostul tenismen a fost întrebat ce simte când lumea îl numește ”miliardar”.

Așa cum a obișnuit în nenumărate cazuri, . Țiriac a transmis că nu este interesat de părerea celorlalți. Dezvăluie că s-a simțit cu adevărat bogat atunci când a început să nu se mai uite la prețurile care sunt afișate la vedere în meniurile restaurantelor în care merge.

”(n.r. Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?) Nu ştiu despre ce vorbeşte lumea. Eu am fost bogat, o repet, în prima zi când am intrat într-un restaurant şi nu m-am uitat la preţul meniului. Eu sunt un om care nu are nevoie de extremităţi”, a afirmat Ion Țiriac în cadrul unei emisiuni de la .

Care este singurul ”lux” deținut de Țiriac: ”O fac de 40 de ani”

La ora actuală, Ion Țiriac deține nu mai puțin de trei avioane. În plus, el mai are o colecție impresionantă de sute de mașini de lux. Se vorbește de peste 350 – 400 de exemplare. Cele mai multe dintre ele sunt expuse public în Muzeul Țiriac Collection. În ciuda faptului că are orice e posibil în lume, el însuși subliniază că avionul privat este singurul ”lux” real. Admite că nu ar renunța la acest moft.

”Singurul lux pe care îl am e să călătoresc cu avionul privat, nu mai îmi place să stau prin aeroporturi, o fac de 40 de ani. Am vreo trei avioane, dar mereu trebuie să mai repare unul, altul”, a mai declarat Ion Ţiriac, conform sursei citate.

La ce cote a ajuns averea lui Ion Țiriac în 2026

Despre Ion Țiriac se cunoaște faptul că este, în prezent, cea mai bogată personalitate din istoria tenisului. Românul este urmat de Roger Federer, 44 de ani. Legendarul elvețian are peste 1,1 miliarde de dolari. Omul de afaceri din România are un an 2026 de excepție. Averea lui Ion Țiriac a ajuns la astronomica valoare de 2,3 miliarde de dolari, după ce în 2025 era estimată la ”doar” 2,1 miliarde de dolari.

Interesant este faptul că, în ciuda vârstei sale înaintate, . Astfel, averea sa a explodat în ultimii ani. Aceasta aproape s-a dublat față de anul 2020, când era de 1.2 miliarde de dolari.