Care este situația celor patru jucători cu probleme medicale în lotul României. Anunțul FRF înainte de Euro 2024

, iar unii jucători sunt sub semnul întrebării. Însă, reprezentanții federației dau asigurări că totul este în regulă cu cei patru posibili absenți.

Undă verde pentru EURO

Mihai Stoichiță a anunțat că cei patru accidentați sunt în stare bună înaintea turneului final din Germania. Denis Alibec, Andrei Burcă, Adrian Rus și Răzvan Marin vor fi în condiție optimă la EURO.

”Am înțeles că totul e ok. Am discutat cu ei, s-au simțit bine. Am discutat mai mult cu Burcă, el este cel care a avut cea mai grea stare din punct de vedere a sănătății. S-a antrenat normal, chiar înainte de amicalul cu Liechtenstein.

A făcut separat, dar efort aproape maxim a făcut. Nu cred că este ceva grav, e ceva care este recuperabil 100%. Bineînțeles, ca jucător al lotului poate fi luat în calcul, ca titular doar Edi va decide. Rus e ok, se pare că nu e așa îngrijorătoare starea medicală a echipei așa cum a părut.

Și Alibec era ok, chiar nu știu amănunte despre operația lui Alibec. Ce a fost, a fost. Exact, putem avea tot lotul apt pentru primul meci. Nivelul de pregătire este diferit de starea fiecăruia.

În funcție de ce răspunsuri ne dau la antrenamente, unde și cum suntem, Edi își va face o clară idee asupra primului 11”,a spus Mihai Stoichiță despre situația celor patru accidentați, conform Digisport.

Programul României la EURO

România debutează la EURO în doar opt zile, pe data de 17 iunie, împotriva . Meciul va avea loc pe Allianz Arena, stadionul lui Bayern Munchen, de la ora 16:00.

Etapa a doua aduce și cel mai greu meci al fazei grupelor pentru „tricolori“, care vor da piept cu Belgia. Vesticii pleacă favoriți în înfruntarea cu echipa națională, într-un meci care va avea loc pe 22 iunie, de la 22:00, la Koln.

Ultimul meci al grupelor este împotriva Slovaciei, pe data de 26 iunie, de la ora 19:00. Meciul va avea loc pe arena din Frankfurt, sub privirile românilor, care vor spera ca echipa să se califice din grupele turneului.