Care este situația lui Lamine Ghezali, omul decisiv pentru promovarea lui Dinamo: ”Vânzarea lui poate aduce liniște financiară clubului”

Adus în vara anului trecut de la echipa a doua a clubului AS Saint-Etienne, fotbalistul în vârstă de 23 de ani a marcat nu mai puțin de trei goluri în cele două meciuri de .

Contractul lu Lamine Ghezali s-a prelungit automat după ce Dinamo a promovat

Marea îngrijorare a suporterilor lui Dinamo imediat după promovarea în SuperLiga o reprezenta faptul că înțelegerea cu Lamine Ghezali expira la finalul acestui sezon, dar Ovidiu Burcă a anunțat că francezul va mai rămâne doi ani în ”Groapă”.

”Ghezali are contract, i s-a prelungit contractul. Dacă vânzarea lui Ghezali poate aduce liniște financiară clubului, până la urmă așa trebuie construit. Eu nu cred că el este la potențialul lui maxim, încă mai are marjă de creștere și putem să mai așteptăm. Cred că mai are doi ani, s-a prelungit automat contractul pe doi ani.

Ghezali a crescut foarte mult. Pe mine m-a impresionat că el, un jucător străin care vine din Franța, a spus că și-a regăsit aici plăcerea de a juca fotbal. N-a fost ușor, au fost momente și cu el, pentru că este încăpățânat, dar așa sunt jucătorii speciali. N-a fost ușor să-l aduc aici și a trebuit să-i schimb poziția.

A trebuit să mă adaptez nevoilor și am jucat cu el într-o poziție în care a dat un randament foarte bun. A fost mai proaspăt, mai aproape de poartă, iar pe finalul sezonului a fost într-o formă extraordinară”, a declarat Burcă, la emisiunea Fotbal Club de la .

Când și-a dat Burcă seama că Dinamo poate promova

Tehnicianul dinamoviștilor a povestit că începutul sezonului a fost unul extrem de dificil și a mărturisit că și-a dat seama de faptul că echipa sa are potențial să promoveze deși rezultatele întârziau să apară.

”Obiectivul nostru atunci când am venit la club nu era acela de a câștiga campionate. Era prea îndepărtat și nerealizabil în acel moment. Dar am venit cu o stare de spirit, am vrut să formăm o etică a muncii și un nivel de excelență așa cum știam că exista pe vremuri la Dinamo. Cred că de acolo a pornit.

Am luat etapă de etapă, fără a avea un orizont, trebuie să fiu sincer și să recunosc asta. La promovare m-am gândit după ce am pierdut cinci meciuri din primele șapte, dar am văzut că echipa avea substanță. Începusem să îi cunosc pe cei care erau acolo și m-am gândit că putem realiza anumite lucruri împreună”, a spus el.

Ovidiu Burcă a mărturisit că a fost un moment în care și-a depus demisia. Totul s-a întâmplat la începutul anului când , așa cum FANATIK anunța în exclusivitate la acel moment, din cauza faptului că existau întârzieri salariale, iar tehnicianul a susținut o conferință de presă în care le-a cerut celor care nu cred în acest proiect să plece.