Care este situaţia lui Stipe Vucur! Motivul pentru care nu a plecat încă de la FCSB. Exclusiv

La scurt timp după returul cu Şahtior Karagandy, Gigi Becali anunţa că Zdenek Ondrasek şi Stipe Vucur vor părăsi echipa. Atacantul ceh şi-a reziliat deja contractul cu FCSB, aşa cum FANATIK , în timp ce fundaşul austriac este în stand-by.

ADVERTISEMENT

Care este situaţia lui Stipe Vucur: nu se mai antrenează cu echipa

Din informaţiile FANATIK, Stipe Vucur nu mai participă la antrenamentele cu echipa, după ce Gigi Becali a anunţat că va părăsi formaţia. Fundaşul de 29 de ani se pregăteşte doar în sală, însă va mai rămâne o perioadă la FCSB.

FANATIK a aflat că Dinu Todoran va încerca să vadă cum funcţionează cuplul Vinicius-Burcă în centrul defensivei. În aceste condiţii, Stipe Vucur va rămâne la FCSB până când staff-ul tehnic se va clarifica în privinţa noului duo din apărarea vicecampioanei României.

ADVERTISEMENT

Stipe Vucur nu a fost în lotul FCSB pentru meciul cu UTA Arad, primul de după ruşinea din Conference League. Adus de la Hallescher în vară, austriacul a bifat trei meciuri pentru “roş-albaştri” în actualul sezon, iar în doua a fost integralist.

Ce a spus Gigi Becali după eliminarea în faţa lui Şahtior Karagandy

Imediat după ce FCSB a părăsit Conference League, eliminată de Şahtior Karagandy, .

ADVERTISEMENT

“Cred că jucătorii pe care i-am adus acum, o să plece, ce să fac. Eu așa voiam, dar dacă nu mai am jucători care să facă performanță, nu mai am. Am vorbit și cu Meme, Ondrasek și Vucur pleacă. Unde erau ceilalți, dar cum să nu dea cu capul în minge?”, spunea Gigi Becali.

Perechile folosite de FCSB în centrul defensivei

În remiza cu FC Botoşani, primul meci al sezonului pentru FCSB, Dinu Todoran s-a bazat pe cuplul Vucur-Haruţ, însă ambii au fost înlocuiţi la pauză, cu Iulian Cristea, respectiv Ovidiu Popescu. Pentru turul cu Şahtior Karagandy, perechea din centrul apărării a fost formată din Iulian Cristea şi Alex Creţu, cei doi reuşind să termine meciul pe teren.

ADVERTISEMENT

Derby-ul cu U Craiova a adus din nou schimbare în zona centrală, iar Stipe Vucur şi Alex Creţu au jucat împreună şi au rămas pe teren până la final. La returul cu Şahtior Karagandy, Dinu Todoran a mers pe acelaşi cuplu din derby-ul cu oltenii.

În ultimul meci jucat de FCSB în campionat, remiza cu UTA Arad, Dinu Todoran a revenit la cuplul din turul cu Şahtior Karagandy, însă Iulian Cristea s-a numărat printre cei patru jucători schimbaţi în minutul 33, iar în locul lui a intrat Valentin Creţu.

ADVERTISEMENT

Cuplul Cristea-Miron, cel mai bun în sezonul trecut

La finalul sezonului trecut, . Conform cifrelor InStat, Iulian Cristea avea cel mai bun index pe postul său (273) şi era urmat îndeaproape de Andrei Miron (267), colegul lui din defensivă. Ambii şi-au găsit un loc în top 10 cei mai buni jucători din Liga 1 în sezonul 2020-2021.

Vinicius, transferat de FCSB în această vară, după ce şi-a încheiat contractul cu CFR Cluj, s-a clasat abia pe locul 18 în topul celor mai buni jucători din sezonul trecut. Brazilianul a avut un index de 262 de puncte.