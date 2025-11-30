Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Care este situația medicală a lui Daniel Armstrong și Jordan Ikoko înainte de FCSB – Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Vești proaste pentru Kopic. Un alt jucător de la Dinamo s-a accidentat și ar putea rata derby-ul cu Dinamo. Andrei Nicolescu a vorbit despre problemele echipei.
Alex Bodnariu
30.11.2025 | 12:26
Problemele nu se mai termină la Dinamo. Un alt jucător s-a accidentat și poate rata derby-ul cu Dinamo
Dinamo a câștigat duelul cu Oțelul Galați din Superliga României, însă antrenorul echipei din Ștefan cel Mare, Željko Kopic, are mari bătăi de cap cu accidentările. Andrei Nicolescu, președintele clubului, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a prezentat buletinul medical.

Câinii roșii au luat cele 3 puncte din meciul cu Oțelul la capătul unui joc pragmatic. Cătălin Cîrjan a marcat unicul gol al meciului. Dinamo pare însă să aibă probleme de lot, iar Kopic are din ce în ce mai puține soluții pe banca de rezerve.

La orizont este duelul cu FCSB din Superliga României, iar croatul nu se va putea baza pe mai mulți jucători importanți. Ikoko este ultimul fotbalist al câinilor care s-a accidentat. Problema sa nu este una gravă, însă are și el nevoie de o perioadă de recuperare.

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a prezentat situația jucătorilor accidentați la FANATIK SUPERLIGA. Oficialul clubului din Ștefan cel Mare a dat de înțeles că există șanse ca Ikoko, Armstrong și Sivis să facă parte din lotul pentru derbyul cu FCSB.

„La Ikoko este o recidivă. După cum a ieșit, nu pare să fie prea bine. Nu știu ce să spun. (N.r. Poate juca în meciul cu FCSB?) Chiar nu știu. Nu e ceva grav, dar a simțit ceva. Nu știu dacă a ieșit preventiv. El oricum nu mai putea. Durerea pe care a resimțit-o nu a fost una care să ne ducă cu gândul la o leziune de gradul doi. Să vedem. Încă nu știu.

Tragem speranțe pentru Armstrong și Sivis. (N.r. Ar putea juca în derby?) Da, doar că vor avea doar câteva zile de pregătire. Suntem bine, într-o prognoză corectă. Ne-au lovit accidentările în ultimele două săptămâni: Musi, Mihai, Ikoko, Sivis, Bordușanu… nici nu vreau să mă gândesc. Perica fluctuează între accidentări și reveniri. Am avut ceva provocări”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
