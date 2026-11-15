David Popovici, fascinat de un sportiv legendar: „Mi-ar plăcea mult să am o discuție cu el”

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Cu ocazia vizitei efectuate recent în Italia, David Popovici (22 de ani) a oferit un interviu pentru . Campionul român a vorbit despre următorul său obiectiv major și a dezvăluit că ar dori să poarte o discuție cu campionul mondial din Formula 1, Kimi Antonelli. Acesta a comentat și posibilitatea de a fi port-drapelul României la Jocurile Olimpice din 2028.

David Popovici ar dori să discute cu Kimi Antonelli

David Popovici a fost prezent la meciul Inter – Como de pe 8 noiembrie și s-a întâlnit cu antrenorul „nerazzurrilor”, Cristi Chivu. „Este prima dată când sunt prezent la un meci adevărat. Chivu este o sursă uriașă de inspirație pentru atât de mulți români”, a afirmat înotătorul.

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Campionul olimpic a vorbit despre relația sa specială cu Italia și a dezvăluit că și-ar dori să îl cunoască pe Kimi Antonelli. „Italia, și în special Roma, este a doua mea casă. Aici am început să câștig la nivel de juniori, iar în 2022 am cucerit o medalie de aur europeană în proba de 100 m, stabilind un record mondial. Este un oraș drag sufletului meu. Dar îmi place foarte mult și Milano: este inima economică a țării și am colaborat deja cu diverse branduri. După Campionatele Europene am fost în Toscana, am ieșit cu motocicleta alături de niște prieteni; este una dintre terapiile mele preferate. Aș spune că e o formă de relaxare.

Am descoperit niște drumuri atât de frumoase, încât m-aș muta aici doar ca să mă pot plimba pe ele în fiecare dimineață! (n.r. urmărești Formula 1?) Nu chiar, dar urmăresc anumiți piloți. Mă interesează Kimi Antonelli, care e chiar cu doi ani mai mic decât mine. Pot înțelege, într-o oarecare măsură, ce înseamnă să ai succes atât de devreme, cu toate oportunitățile și dificultățile pe care acest lucru le implică. Mi-ar plăcea mult să am o discuție cu el. (n.r. dar Valentino Rossi?) Bineînțeles, ‘Il Dottore’! Este un personaj fascinant. Încerc să preiau câte ceva de la fiecare”, a spus David Popovici.

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Care este următoarea provocare a lui David Popovici

a cucerit două medalii de aur la , desfășurate în august, iar sportivul a început deja pregătirile pentru următorul obiectiv major: Campionatele Mondiale de la Budapesta, competiție programată în perioada 26 iunie – 18 iulie 2027. „Mă concentrez exclusiv pe Campionatele Mondiale în bazin lung de la Budapesta, unde am câștigat deja două medalii de aur, la 100 m și 200 m.

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Budapesta are o semnificație aparte. Dacă aș reuși să câștig din nou la 100 m și 200 m, aș ajunge la șase titluri mondiale. Dar nu vreau ca această realizare să devină o sursă de presiune. Presiunea care mă interesează pe mine este alta: dorința de a fi mai rapid. Dacă voi câștiga, e minunat. Dacă voi pierde, nu e sfârșitul lumii”, a declarat acesta.

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Perspectiva campionului român, schimbată de aurul cucerit la Jocurile Olimpice

Cea mai importantă performanță din cariera lui David Popovici rămâne medalia de aur cucerită în proba de 200 m liber de la Jocurile Olimpice din 2024, iar campionul român a dezvăluit că această realizare l-a eliberat din punct de vedere mental. „După medalia de aur câștigată la Jocurile Olimpice, am reușit să mă eliberez, într-un mod sănătos, de ideea că trebuie să câștig cu orice preț. Înainte, era o obsesie.

Am obținut ceea ce mi-am dorit, iar asta mi-a permis să-mi schimb perspectiva. E ușor să devii obsedat și să uiți de lumea din afara bazinului. Provocarea este să te menții constant în top, fără a-ți pierde interesul pentru viață și fără a neglija familia sau persoanele dragi. Există momente în care trebuie să te dedici complet unui obiectiv. Dar acest lucru nu poate deveni un mod de viață permanent.

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Adevărata abilitate constă în găsirea unui echilibru: să rămâi ambițios, să muncești din greu, dar, în același timp, să nu pierzi legătura cu ceea ce contează cu adevărat. Aceasta este perspectiva pe care o am astăzi. (n.r. sună mai degrabă a lecție de filozofie) Da, antrenorul meu îmi punea cărțile lui Seneca pe genunchi și îmi spunea: ‘Citește-le!’. La început nu înțelegeam nimic, dar, pe măsură ce anii au trecut, am început să mă regăsesc în ele”, au fost cuvintele înotătorului.

David Popovici, port-drapelul României la Los Angeles 2028?

Întrebat dacă mai are motivație după toate performanțele realizate, David Popovici a precizat că are în continuare obiective: „Sunt atât de multe lucruri de făcut și de învățat. Cu siguranță nu consider că am terminat”. Acesta a vorbit și despre posibilitatea de a fi port-drapelul României la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028: „Aș fi putut face asta la Paris, dar am renunțat pentru că urma să concurez în zilele imediat următoare ceremoniei. La Los Angeles, vom vedea: pentru prima dată, probele de înot vor avea loc în a doua săptămână. Ar fi o onoare uriașă”.