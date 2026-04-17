Care este stadionul din București cel mai ”ieftin” în 2026. Chiria aici e sub 20.000 de euro

ADVERTISEMENT

La ora actuală, Bucureștiul are 4 arene complet funcționale și moderne, asta până la construcția noului ”Dinamo”. E vorba de Arena Națională, Ghencea, Giulești sau Arcul de Triumf. Aici evoluează echipele de primă ligă din Capitală: FCSB, Rapid și Dinamo. Care este stadionul cel mai ”ieftin” de închiriat dintre cele enumerate și ce modificări pregătesc autoritățile în viitorul apropiat.

Ce ”prețuri” au stadioanele din București. Surpriză uriașă: care este stadionul cel mai ”ieftin” în 2026

Capitala are fotbal weekend de weekend în această perioadă. Meciurile din SuperLiga și din Liga a 2-a se joacă constant pe Arena Națională, Giulești și Ghencea. În unele zile, ca variantă de rezervă, în calcule intră și Arcul de Triumf. Echipele care își dispută partidele de acasă pe aceste stadioane au și o serie de cheltuieli de făcut.

ADVERTISEMENT

Astfel, pe cel mai mare stadion al țării au evoluat de regulă campioana FCSB și eterna rivală Dinamo. Și cei de la Rapid au preferat să organizeze acolo în special derby-urile cu FCSB și Dinamo, datorită unei rețete financiare incomparabile cu cele din Giulești. În restul sezonului, echipa lui Dan Șucu s-a ”folosit” de propria și cocheta arenă.

Primăvara în curs va aduce o lovitură pentru FCSB și Dinamo. Arena Națională se va închide fotbalului și va fi destinată exclusiv unor concerte. Astfel, dacă Rapid nu va avea niciun fel de problemă, FCSB și Dinamo vor trebui să-și caute o altă ”casă”. Pot să rămână în București sau pot lua calea provinciei.

ADVERTISEMENT

În acest moment, variază între 35.000 de euro și 17.000 de euro. O arenă relativ nouă, cea a Ministerului Apărării Naționale – Ghencea, este cea mai scumpă. La polul opus vedem Giuleștiul, însă aici e greu de crezut că o altă echipă își va disputa meciurile de acasă în afară de Rapid.

ADVERTISEMENT

Stadionul Steaua – 35.000 de euro

Arena Națională – 35.000 de euro

Arcul de Triumf – 22.000 de euro

Stadionul Rapid – 17.000 de euro.

Cât vor plăti FCSB și Dinamo pentru a juca pe cel mai mare stadion din țară în sezonul 2026 – 2027: Arena Națională

Pe viitor, prețurile se vor schimba radical. Astfel, cel mai scump stadion va deveni Arena Națională. În loc de 35.000 de euro, echipele interesate să evolueze pe stadionul fanion al țării, de peste 55.000 de locuri, ar urma să achite aproximativ 42.000 de euro. Afectate direct vor fi FCSB și Dinamo, cluburi care nu au un stadion bătut în cuie.

ADVERTISEMENT

Veștile pentru FCSB sunt bune dacă ne uităm spre stadionul Steaua. va scădea cu 10.000 de euro. Noul preț va fi de 24.760 de euro, de la 35.000 de euro, ”Într-o perioadă cu o dinamică militară foarte mare, primim la Minister multe întrebări și despre Clubul Sportiv al Armatei. Vă anunț ultima decizie luată despre Stadionul Steaua.

Înainte avea un preț de închiriere de 35.000 de euro, mai scump decât Stadionul Național, mai scump față de stadioanele din Cluj și Craiova. De ce? Pentru că probabil nu se dorea a fi închiriat. Am decis ca prețul scadă cu 10.000 de euro. De acum, stadionul poate fi închiriat cu 24.760 de euro. Sperând să existe o dinamică pentru utlizarea banului public, mult mai eficientă”, a transmis șeful MApN.

ADVERTISEMENT

Perioada în care va fi închisă fotbalului Arena Națională

În următoarea perioadă, cel mai mare stadion al țării urmează să găzduiască mai multe evenimente extra-sportive. În luna mai nu se va mai disputa niciun meci. De asemenea, stadionul devine indisponibil și la finalul lunii iunie, precum și la începutul lunii iulie.

În total, dacă tragem linie, vedem faptul că din 1 mai până pe 13 iulie nu se va mai juca niciun meci pe cel mai mare stadion al țării. Motivele: pe 13 mai, pe Arena Națională va concerta Metallica. Apoi, pe 23 mai va urca pe scenă Max Korzh, iar pe 28 mai Iron Maiden.