Care este starea de sănătate a călăului Mihaelei, tânara ucisă cu copilul în brațe în fața bisericii din Teleorman

Starea de sănătate a călăului Mihaelei, tânăra ucisă cu copilul în brațe în fața unei biserici, este stabilă, potrivit informațiilor obținute de FANATIK de la Spitalul Județean Alexandria.

Mihaela, o mamă a trei copii, care avea ordin de protecție împotriva soțului, cunoscut în comunitate cu numele Gigi, a fost înjunghiată de 15 ori în fața bisericii, chiar de ziua numelui ei.

s-a produs sâmbătă, 8 noiembrie, când Mihaela își sărbătorea ziua de nume. Bărbatul, care nu avea voie să se apropie de femeie, despre care polițiștii știau că o amenința și persecuta în continuare pe decedată, a mers țintă la ea, cu un cuțit, și a omorât-o. A profitat de faptul că nu se ținea slujbă și nu era nimeni pe stradă, bărbatul punând la cale planul cu atenție, profitând de faptul că afară se întunecase deja. în jurul orei 18:20.

Precizări importante de la Spitalul Județean Alexandria

Imediat după ce a înfipt cuțitul în femeie, bărbatul de 42 de ani a încercat să își ia viața, tot cu o armă albă. FANATIK a aflat în ce stare este acum criminalul. Alexandru Dobre, managerul Spitalului Județean Alexandria: „În momentul de față este stabil, a suferit o intervenție chirurgicală, în noaptea de sâmbătă spre duminică. A avut plăgi la nivelul gâtului și o plagă la nivelul abdomenului. Iintervențiile au fost în ambele zone. Este încă internat în secția de Terapie Intensivă. Conștient și cooperant. În afara oricărui pericol”.

Inițial, după ce bărbatul a fugit la el acasă și și-a produs răni, medicii erau rezervați cu privire la starea sa de sănătate, dar se pare că, între timp, acesta și-a mai revenit. Întrebat dacă Gigi este conștient des grozăvia pe care a comis-o, managerul spitalului din Alexandria ne-a putut preciza: „Asta nu aș putea să vă spun. Eu vă spun doar datele medicale”.

Cum a fost posibil ca Mihaela să nu fie protejată de autorități?

Mihaela ceruse ajutorul autorităților cu doar câteva săptămâni înainte de a fi ucisă cu sânge rece. Disperată după luni întregi de violență și amenințări, tânăra de 25 de ani a mers la poliție și a povestit calvarul prin care trecea. Avea un ordin de protecție emis împotriva soțului său, însă bărbatul, un individ violent și posesiv, nu s-a oprit nici măcar în fața legii.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, incidentul petrecut în toamna acestui an ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă major.

„La data de 26 septembrie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi de femeia de 25 de ani, despre faptul că soţul ei ar fi încălcat ordinul de protecţie, prin aceea că ar fi luat-o cu forţa dintr-un parc, din municipiul Turnu Măgurele, ar fi băgat-o în autoturismul său, ar fi mers în extravilanul municipiului, unde ar fi blocat uşile autovehiculului şi ar fi întreţinut cu aceasta relaţii sexuale, împotriva voinţei sale.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol, lipsire de libertate în mod ilegal, încălcarea măsurilor stabilite prin ordinul de protecţie şi violenţă în familie, iar în urma cercetărilor efectuate împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu-Măgurele, nu au rezultat date care să conducă la dispunerea unor măsuri preventive”, au comunicat oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman.