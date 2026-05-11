Care este starea de sănătate a fotbalistului din SuperLiga României, căruia i s-a făcut rău în autocar, după ce a primit o minge în față

Yohan Roche, fundașul central al Petrolului, a părăsit terenul de joc, . El recepționase o minge în figură cu doar câteva minute înainte și a acuzat o stare de amețeală, cerând schimbarea.

Petrolistul Roche a fost dus cu Ambulanța la Urgențe

Problemele lui Roche s-au agravat ulterior. Fundașului din Benin i s-a făcut rău în autocar, iar stafful medical al Petrolului a chemat Ambulanța, prin serviciul 112. Roche a fost dus la spital, în vreme ce restul echipei a plecat spre Ploiești.

Fotbalistul, însoțit de medicul echipei și de un oficial petrolist, a ajuns la Spitalul de Urgență din Botoșani, unde a fost supus unor investigații amănunțite. Concluzia? Nu a fost nimic grav, doar un șoc puternic din cauza șutului violent primit în față, de la câțiva metri.

Roche a părăsit spital după ce medicii au garantat că este în afara oricărui pericol, ajungând cu o mașină mică la Ploiești, spre dimineață. Va avea nevoie de o pauză de două zile, după care se va integra la antrenamentele echipei.

Petrolul e la mâna ei, ca să scape de baraj

Petroliștii joacă ultimul meci din play-out, pe teren propriu, cu Oțelul, echipă salvată de la retrogradare. Echipa ploieșteană are nevoie de victorie contra Oțelului, echipă scăpată de emoții, pentru a contracara eventualul succes la Farului contra celor de la Metaloglobus. La egalitate de puncte, Petrolul are avantajul că nu a beneficiat de rotunjire la finalul sezonului regulat, acesta fiind primul criteriu de departajare, la sfârșit de play-out.

Există însă și varianta ca Hermannstadt să învingă în ultimele două etape, pe Metaloglobus și FCSB, și să trimită Petrolul, în eventualitatea că nu bate Oțelul, chiar pe locul 14, unde ar avea un meci de baraj mai greu, cu FC Voluntari (probabil) sau Sepsi (posibil), în locul unuia accesibil, contra Chindiei.

Topal i-a mulțumit public lui Bălbărău

Iar cel mai prost scenariu pentru echipa lui Topal ar fi ca Petrolul să nu învingă Oțelul, iar Slobozia să ia și ea șase puncte, la fel ca Hermannstadt, și să trimită Petrolul direct în liga secundă. E o variantă cu șanse minime de a se concretiza, deoarece așa cum se preconiza, Unirea Slobozia nu a obținut licența nici la Comisia de Apel și în acest nu are drept de a se înscrie în competiție sezonul viitor. Ialomițenii au anunțat că vor merge la TAS, dar șansele ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv să întoarcă decizia sunt infime.

La finalul meciului de la Botoșani, cel care a avut o intervenție uluitoare în minutele de prelungire. „Toţi jucătorii trebuie să îi mulţumească, pentru că ne-a salvat”, a spus tehnicianul turc.