Care este starea lui Michael Schumacher. Au trecut 12 ani de la teribilul accident suferit de celebrul pilot

ADVERTISEMENT

29 decembrie 2013 este probabil ziua pe care familia lui Michael Schumacher nu o va uita niciodată. La acel moment, pilotul de Formula 1 se afla în vacanța de iarnă în Franța, la Maribel.

Cum s-a produs accidentul lui Michael Schumacher

Michael Schumacher a decis să se bucure de o sesiune de schi în Munții Alpi. Acesta nu avea să știe însă ce va urma. La un moment dat, pilotul a lovit o piatră îngropată în zăpadă și a fost aruncat trei metri deasupra pârtiei.

ADVERTISEMENT

Ulterior, el a aterizat într-o altă zonă presărată cu alți bolovani. Iar deși purta cască de protecție, acesta a suferit o leziune cerebrală gravă. A fost transportat cu elicopterul la spital, iar din acea zi, Michael Schumacher nu a mai fost văzut decât de cei apropiați.

Acesta a suferit mai multe operații și a fost plasat în comă artificială din care a ieșit în vara anului 2014. Ulterior, familia a decis să-l mute în Elveția și să se ocupe îndeaproape de starea sa de sănătate.

ADVERTISEMENT

Familia continuă să se ocupe de faimosul pilot

Deși au trecut 12 ani de la teribilul accident, legendarul pilot este îngrijit non-stop. Nimeni nu știe exact însă care este starea lui de sănătate reală. Un lucru este cert și anume că soția sa și-a dorit să îl salveze.

ADVERTISEMENT

„Pentru mine este foarte important ca el să poată continua să se bucure de viața sa privată, pe cât posibil”, a declarat soția sa, Corinna, conform sportal.bg.

De altfel întreaga familie a făcut un apel la presă să respecte intimitatea. Nu au mai existat declarații publice cu privire la starea de sănătate a faimosului pilot, .

ADVERTISEMENT

În ce stare s-ar afla Michael Schumacher

Unele informații spuneau că Michael Schumacher ar fi paralizat, sau că ar fi început să își poată mișca membrele. Alte surse în schimb spuneau că acesta nici măcar nu ar putea să vorbească.

Astfel de informații au făcut ca familia pilotului să îi acționeze în instanță pe cei care au răspândit zvonurile. Revista Funke Magazines, spre exemplu, a avut de plătit 200.000 de euro anul trecut pentru publicarea unor informații numite false de către familie.

Iar cazul nu a fost unul izolat. Totuși, au mai existat și informații recente. Chiar anul acesta, în luna octombrie, s-a aflat că Schumacher a semnat o cască. Nu este clar însă dacă a reușit să facă acest lucru singur sau ajutat de cineva.

Pe de altă parte, la acel moment, și totodată singurul dat de fostul mare pilot după accident. Chiar și așa, rămân câteva semne de întrebare.