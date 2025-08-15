Care este starea pacientei de la Centrul de Arși Floreasca, transferată în Belgia. Anunțul făcut de sora Laviniei: “Pași mici, dar extrem de importanți”

Sora pacientei de la Centrul de Arși al Spitalului Floreasca a dezvăluit care este starea acesteia. În prezent, Lavinia se află la un spital din Belgia, unde face primii pași spre recuperare.

Starea pacientei de la Centrul de Arși Floreasca

Lavinia Vlad, din București, cu arsuri pe 70% din corp, a fost transferată la un spital din Belgia. Aceasta a luat mai multe infecții de la spitalul din Capitală.

Alina Alexandru, sora pacientei, a făcut un anunț în legătură cu starea Laviniei. Ieri, aceasta a anunțat că pacienta a reușit să stea într-un fotoliu după ce a fost mutată cu ajutorul unui robot special.

Mai mult, Lavinia a reușit să rămână pe fotoliu timp de aproape o oră. I-au fost scoase bandajele de pe brațe, iar acum poartă “doar compresivele”.

“Azi, cu ajutorul unui robot, Lavinia a fost mutată din pat pe un fotoliu. Scopul a fost de a o ajuta să facă paşi către momentul când va putea singură, cu ajutorul kinetoterapeutului, să se ridice în şezut la marginea patului.

Nu, nu a fost pusă să se ridice ea singură, nu a fost pusă să stea în picioare cu sângele şiroind din plăgile neoperate, nu a fost lăsată să urle de durere şi să leşine. Un robot existent în rezerva ei a fost cel care a făcut posibil aceasta mutare”, a anunțat Alina Alexandru pe pagina de .

Lavinia ar fi trebuit să stea pe fotoliu doar 15 minute. A reușit, însă, să stea 50 de minute și a simțit, cu adevărat, că a făcut un progres.

Pacienta se temea să se ridice

Încă de la primele ore ale dimineții, pacienta a început să plângă, de teamă că va trăi o durere insuportabilă. “Experienţa trăită anterior o împiedică să îşi aducă aminte că nu a fost vreodată pusă în astfel de situaţii de la sosirea ei aici (n.r. în spitalul din Belgia).

Atât de puternic era ecoul a ceea ce trăise în aşa-zisul Centru de Arşi Floreasca, încât azi nu mai reuşea să vadă nicio urmă de speranţă că ar putea fi altfel, că ar putea să se bucure de părăsirea patului de spital pentru câteva minute, fară să o doboare durerea. (…)

Am încercat să îi amintesc că aici nu a fost lăsată vreodată să îndure durerea. Totuşi mesajul meu se pierdea în întunericul lăsat în sufletul ei de ceea ce a trăit deja. Când a venit momentul, doar a închis ochii şi a strâns din dinţi, a făcut un efort să îşi mai acorde o dată încrederea unei echipe medicale.”, a mai scris sora pacientei.

Femeia a mai spus că sora ei așteaptă cu nerăbdare următoarea dată în care se va putea ridica din pat. “Simte că e un prim pas spre părăsirea patului şi apoi a spitalului”, a mai adăugat ea.

Sora Laviniei, detalii despre cum se recuperează pacienta

Sora pacientei nu înțelege cum de aceasta poartă compresive și bandaje în spitalul din Belgia, în timp ce la Floreasca avea rănile neacoperite. Totodată, Lavinia se recuperează fără să simtă durerile crunte pe care le-a simțit înainte de a fi transferată în Belgia.

În continuare, aceasta face febră și încă există riscul de a face șoc septic. Cu toate acestea, starea generală este mai bună, ba chiar nu mai are nevoie de sonda nazală.

“Rămâne un mister de ce aici poartă compresive şi bandaje, dar în spitalul din România era lăsată descoperită, cu plăgile neacoperite. Tot un mister rămâne faptul că reuşeşte să se recupereze fără durerile crunte care au însoţit-o şapte săptămâni, înainte de transferul ei aici.

Face febră, în continuare. Riscul unui şoc septic nu a părăsit-o, dar starea ei generală s-a îmbunătăţit şi s-a renunţat la sonda nazală. Paşi mici, dar extrem de importanţi, spre vindecare. Epuizată emoţional, aşa am lăsat-o azi, după vizită, dar optimistă şi fără lacrimi şi durere”, a mai scris Alina Alexandru.

Vara aceasta, Lavinia a ajuns la Spitalul Floreasca în urma exploziei centralei de apartament din locuința sa. În perioada internării, a fost infectată cu bacterii periculoase. Sora ei a acuzat conducerea spitalului de în modul în care se gestionează cazurile marilor arși.