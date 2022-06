Care este ultima dorință a Monicăi Tatoiu. Femeia de afaceri a spus ce-și dorește să se întâmple după ce va muri

Vedeta a spus care este ultima dorință pe care o are după ce va pleca de pe pământ. Ce-și dorește să se întâmple după ce va muri are foarte mare legătură cu regretatul său tată, dar și cu o operă muzicală foarte dragă.

Ce ultimă doleanță are Monica Tatoiu. Femeia de afaceri nu vrea să fie înmormântată

Monica Tatoiu a dezvăluit ce vrea să facă fiul său după moartea sa. Fostul director general al unei companii de produse de înfrumusețare nu-și dorește să fie înmormântată creștinește, ci mai degrabă incinerată.

În plus, știe unde vrea să-i fie împrăștiată cenușa și cum să arate momentul, care are legătură și cu unicul său copil. Victor are 28 de ani și lucrează în străinătate, făcând-o mândră pe celebra sa mamă.

„Ce îmi doresc de la anii care vin? Să pot călători pe picioarele mele, fără să uit unde sunt actele și portofelul.

Și, la sfârșit, din cutie, fiul meu să mă împrăștie în laguna din Saint Francois, în timp ce se aude balada lui Ciprian Porumbescu, ca să mă întâlnesc cu tata. Era cântecul lui de suflet!”, a dezvăluit femeia de afaceri pentru .

Monica Tatoiu, pasionată de călătorii

Monica Tatoiu a ales acest loc special pentru că este unul pe care l-a vizitat de multe ori. Pasionată de afacerista a ajuns în destinații turistice superbe și cu siguranță vor mai urma și altele în anii ce vin.

„Excursiile cu școală au fost subiect de organizare cu luni înainte. Cadoul pe care mi l-am dorit la absolvirea liceului în 1975 a fost o excursie la Tbilisi. Singură. În facultate am bătut țara cu autostopul, jucând done de bridge la intersecții de drumuri.

Sentimentul de libertate, când am traversat granița spre Budapesta, în 1979, a fost imposibil de descris. Atunci mi-am propus să văd toată lumea câte zile o să îmi dea Domnul.

Am dormit în mașină, în parcări de cimitire, am mâncat în la cele mai fascinante bombe din sate uitate de lume unde am cunoscut oameni minunați”, a mai adăugat Monica Tatoiu, mai arată sursa citată mai sus.