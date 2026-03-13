Care este vârsta unde se vede talentul unui copil și potențialul de a ajunge un mare fotbalist. Dezvăluirea lui Adrian Mutu

ADVERTISEMENT

La ora actuală, în ”sportul rege” sunt foarte mulți tineri de 18-20 de ani considerați a fi de mare perspectivă. Există însă o anumită vârstă la care un antrenor vede cu adevărat talentul unui copil și potențialul de a ajunge un mare fotbalist. Adrian Mutu, un fost uriaș atacant al fotbalului românesc și european, vorbește despre acest aspect.

Adrian Mutu dezvăluie vârsta la care se poate observa potențialul unui copil de a ajunge mare fotbalist: ”Până atunci e doar un talent”

Adrian Mutu este considerat de mulți specialiști ca fiind unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului românesc. Niciun alt jucător din România nu are cifrele sale: peste 100 de goluri în Serie A plus titlul de recordman la națională – 35 de goluri în 77 de meciuri pentru România, la egalitate cu ”Regele” Gică Hagi.

Încă din 2025, . E vorba de un proiect în care a investit o sumă uriașă, e vorba de circa 1,5 milioane de euro. Vorbind despre acest demers, Mutu a spus că este un centru de înaltă performanță, nu doar o simplă școală de fotbal.

”Briliantul”, deja implicat în domeniul tinerelor speranțe, a fost întrebat, recent, despre vârsta la care se poate vedea potențialul unui copil. În opinia fostului mare atacant român, chiar dacă mulți micuți ajung la fotbal chiar și înainte de 9-10 ani, la un copil vezi dacă are talent și e posibil viitor fotbalist abia în jurul vârstei de 12, 13 sau 14 ani.

„(…) Unii copii, de diferite vârste, se pot naște cu abilități motrice mai dezvoltate decât ceilalți, dar pe care le pot pierde pe parcurs. La un copil vezi dacă are talent și e posibil viitor fotbalist abia în jurul vârstei de 12, 13 sau 14 ani. Până atunci, e doar un copil talentat, pentru că este în formare, în primul rând, și în dezvoltarea tuturor capacităților.

Așa că bineînțeles că nu poți să dai un verdict, dacă va ajunge fotbalist sau nu. Dar, în general, jucătorii talentați sunt mai predispuși în a ajunge fotbaliști”, a spus Adrian Mutu pentru .

Ce spune Adrian Mutu despre trecerea de la cariera de fotbalist la ”meseria” de antrenor

Deși nu a plecat din fenomen, doar a făcut pasul, natural, de la activitatea de fotbalist la meseria de antrenor, Adi Mutu recunoaște că sunt două ”joburi” cu caracteristici diferite. Cel puțin în ceea ce-l privește, Mutu spune că, atunci când juca, era mai egoist, cu gândul doar la performanță. Acum însă, ca tehnician, responsabilitățile sale diferă.

”Responsabilitățile sunt diferite, e un alt job. Dacă atunci când ești fotbalist tinzi să fii puțin egoist, pentru că te gândești doar la performanță și la jocul tău, ca antrenor trebuie să vezi imaginea de ansamblu. Trebuie să vezi toate lucrurile în ansamblu, să ai o responsabilitate și o putere de discernământ mult mai mari. Trebuie să fii foarte echilibrat. Din experiența mea de jucător am adus ambiția, perseverența și determinarea în stilul meu de a antrena.

Ca antrenor, cel mai mult îmi plac jucătorii cu personalitate. Jucătorii care nu se ascund se potrivesc stilului meu. Când spun personalitate, mă refer la jucători care nu se ascund în spatele adversarului să primească mingea, ci aceia care au puterea de a lua decizii importante pe teren”, a mai spus Adrian Mutu, pentru aceeași sursă.

Ce a spus, la Gala Fanatik, Adi Mutu despre academia sa

După o scurtă experiență la Petrolul Ploiești, în sezonul trecut de Superliga, , alături de afaceristul Paul Nicolau. Anul trecut a fost inaugurată academia care poartă numele ”Briliantului”, în care a fost investită suma de 1,5 milioane de euro.

Referindu-se la proiectul său, fostul mare jucător de națională a spus că știe cum poate ca afacerea lui să explodeze. În opinia sa, în România există foarte multe academii de fotbal. Tocmai de aceea, crede Mutu, numărul acestora trebuie să fie diminuat, pentru ca talentele să fie concentrate în mai puține locuri.

”Suntem alături de viitorul fotbalului românesc. Eu zic că suntem pe drumul cel bun. Nu pot spune exact, dar suntem pe drumul cel bun. E o academie tânără, abia înființată. (n.r. Sunt greu de găsit copiii? Ies greu din casă?) Nu. Sunt foarte multe academii. Când sunt așa de multe, talentele se dispersează între toate. Cred că trebuie făcute câteva dar bune, pentru a aduce talentele la un loc”, a declarat Adrian Mutu, la Gala Fanatik.