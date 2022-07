Care este vedeta pe care Mara Bănică nu o poate ierta. Jurnalista se simte și azi dezamăgită: „N-aș mai crede-o niciodată”

Mara Bănică a făcut o serie de dezvăluiri ”picante” în rubrica sosurilor iuți a lui Cătălin Măruță, în cadrul emisiunii acestuia de la PRO TV.

Jurnalista a dat o serie de nume, însă nu a răspuns la multe dintre întrebările puse de prezentatorul de televiziune.

Mara Bănică nu o poate ierta pe Bianca Drăgușanu

Mara a fost rugată de Cătălin Măruță să ofere numele unei vedete care a dezamăgit-o cel mai tare de-a lungul timpului, o persoană publică pe care nu a putut-o ierta nici până în ziua de azi.

ADVERTISEMENT

Bănică nu a stat mult pe gânduri și a oferit un nume. A nominalizat-o pe Bianca Drăgușanu, amintind de escapada acesteia cu Adrian Cristea în timp ce era căsătorită cu Victor Slav.

Mara a spus că nu ar mai crede nimic din ceea ce ar mai zice Bianca acum, însă a ținut să precizeze faptul că nu o va critica foarte tare din respect pentru faptul că este mamă.

ADVERTISEMENT

„N-aș mai crede-o niciodată. Mi se pare așa că… contextul respectiv… Era căsnicia cu Victor. Noi făceam subiectul fără subiecți, ne adunam și începeam și o tocam. Ea când a venit la Dan la emisie, noi am fost foarte apropiate. Am ajutat-o în foarte situații. Suceala asta, nu știu, m-a dezamăgit.

Cum e să te duci cu Cristea, mai știi? Am ținut la ea foarte mult. Eu am avut și cu Oana Roman un conflict fățiș. Din clipa în care a născut, mi-am promis că niciodată când una din doamnele din showbiz devine mămică nu am să mai zic nimic nasol”, a spus Mara Bănică , în emisiunea „La Măruță”.

ADVERTISEMENT

Luis Lazarus, cel mai enervant prezentator pentru jurnalistă

Apoi, vedeta a zis că Luis Lazarus este cel mai enervant prezentator de la noi. Mara a mărturisit că omul cu care a lucrat nu a învățat să își exercite meseria de realizator tv.

„Vorbește foarte mult. Nu a înțeles niciodată că moderatorul de televiziune trebuie să se și oprească”, a declarat Mara.

ADVERTISEMENT

Viitoarea concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” a mai spus că dacă ar fi obligată să se mărite cu cineva din showbiz, l-ar alege pe Ion Țiriac pentru că este extrem de bogat.

ADVERTISEMENT

Mara a dat și câteva nume precum Ștefan Stan, Cătălin Cazacu, fără să spună ce a fost întrebată.

Mara Bănică este . Vedeta va porni spre aventura vieții sale, duminică, 24 iulie, în Republica Dominicană.