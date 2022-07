Care mai e starea de sănătate a Norei, fostă concurentă la Mireasa: „Au fost chestii neprevăzute”

Nora, una din cele mai controversate foste concurente din al cincilea sezon Mireasa, a vorbit despre problemele sale de sănătate, unele cu care se confrunta încă de când era în reality-show-ul de la Antena 1.

Nora de la Mireasa a descris simptomele afecțiunii sale

De altfel, din sezonul care s-a încheiat de curând a fost nevoită să părăsească emisiunea tocmai din cauza stării sale de sănătate.

Blondina a dezvăluit că este în continuare sub tratament, dar că se simte mult mai bine acum. Între timp, aceasta a încercat să stea cât mai departe de toate lucrurile care s-au spus despre ea, mai ales că după plecarea din casă numele ei a tot fost rostit în competiție, iar dezbaterile despre fosta ei relație au afectat-o destul de tare.

Nora a mărturisit că doctorul i-a recomandat să încerce să fie cât mai calmă, un lucru greu de făcut, iar asta s-a văzut în casa Mireasa, unde vedeta a avut destul de des accese de furie.

„Am avut și imunitatea foarte scăzută”

„S-au întâmplat niște chestii neprevăzute, nedorite, cu sănătatea mea. Am făcut o spasmofilie de gradul 1 în casa Mireasa. Țin sub control boala pentru că nu e una vindecabilă. Trebuie să am grijă cu starea mea de nervozitate, să nu mai pun la suflet.

Fizic, mă durea musculatura. Am avut și imunitatea foarte scăzută. Nu mă simțeam bine, nu aveam poftă de mâncare. Nu dormeam nopțile. Simțeam că se întâmpla ceva cu organismul meu.

Mușchii mă dureau într-un mod urât. Mi se încleștau și degetele. Aveam contracții foarte mare”, a declarat Nora într-un interviu

Nora a mai dat detalii și despre viața ei sentimentală. Ruptura de Leo a făcut-o să aleagă mai bine pe viitor. Deocamdată, blondina nu își dorește pe nimeni în preajma ei.

Vrea să se focuseze pe recuperarea medicală și să își pună ordine în gânduri, să se așeze sufletește.