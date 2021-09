Care partid este marele câştigător de până acum al crizei politice. PNL și USR-PLUS, blocate în poziții la care nu pot renunţa

Mizele crizei politice sunt enorme nu doar la nivel partidelor implicate, unii lideri punându-și în joc cariera în prim-planul politicii. Situația din momentul de față nu lasă loc pentru cei care speră că lucrurile se vor liniști peste noapte.

De obicei, crizele guvernamentale aduc costuri politice pentru partidele de la putere ce se confruntă cu o scădere a popularității care, în anumite situații, devine permamentă. Popularitatea partidelor de opoziție crește, iar în momentul de față PSD se află deja la 34-35% din opțiunile electoratului.

Însă de pe urma crizei profită și cei de la AUR, socotiți până acum „ciumații” Parlamentului. Împinși practic să plece din Guvern de către PNL și, în același timp, oripilați de ideea de a semna o moțiune de cenzură alături de tradiționalii dușmani de la PSD, cei de la USR-PLUS iau acum în calcul inițierea unei moțiuni împreună cu AUR care devine astfel un partid „frecventabil”.

Florin Cîțu, forțat să fie intransigent până la capăt

În momentul de față, la o evaluare a pozițiilor premierului Cîțu, respectiv a USR-PLUS, rezultă că sunt șanse mici de conciliere. În ședința de joi dimineață a Biroului Politic al PNL, aripa Florin Cîțu a partidului ar fi decis să le propună celor de la USR-PLUS o rocadă între portofolii, prin care partidul lui Dan Barna și Dacian Cioloș să renunțe la Justiție și să primească la schimb Internele. Este previzibil ca USR-PLUS să respingă propunerea la proxima reuniune a coaliției. După ce și-a axat campania electorală pe tema justiției, să accepte de bunăvoie renunțarea la acest minister și să accepte de facto expulzarea din guvern a lui Stelian Ion ar însemna ca USR-PLUS să înfurie tocmai nucleul dur al propriului electorat.

Deși aparent într-o poziție de forță, nici premierul Florin Cîțu nu are marjă de manevră prea mare fiind nevoit să aleagă între coaliție și funcție. Dacă ar da curs cererii USR-PLUS să accepte formarea unui alt guvern fără ca el să fie prim-ministru, Cîțu ar trebui să recunoască practic că este responsabil pentru provocarea crizei guvernamentale, iar la Congresul PNL din 25 septembrie nu ar mai avea nicio șansă să fie ales președinte în detrimentul lui Ludovic Orban.

Președintele PNL Ludovic Orban, pare într-o situație mai avantajoasă în perspectiva Congresului PNL, însă și el are de înfruntat o serie de riscuri. Orban și susținătării săi au adoptat o accentuând nevoia ca actuala coaliție să rămână funcțională. După ce s-au fript cu Florin Cîțu și în cazul demiterii fostului ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, USR-PLUS l-ar prefera să-l aibă ca partener de negociere pe Orban, cel pe care nu l-au vrut la șefia Guvernului după alegerile de anul trecut.

Orban rămâne pe o poziție șubredă

Însă refacerea coaliției în urma unei înțelegeri între Ludovic Orban, Dan Barna și Dacian Cioloș ar putea fi realizată, la modul realist, abia după Congresul PNL din 25 septembrie și numai dacă Orban va obține un nou mandat. În acest caz, președintele PNL chiar ar putea să spere că va deveni din nou prim-ministru. Astfel, Orban ar avea interesul ca actuala criză să se prelungească până la congres, unde ar avea șansa să-i convingă pe liberali că poate readuce liniștea la guvernare.

Deocamdată, Orban a pierdut complet controlul asupra partidului în condițiile în care ședința de joi a conducerii a fost convocată fără acordul său, iar el și cea mai mare parte a susținătorilor săi din conducere nu au fost prezenți. Președintele PNL mai are un handicap în fața lui Cîțu: nu are susținerea președintelui Klaus Iohannis. Până acum, șeful statului nu a criticat acțiunile premierului și a semnat decretul de revocare a lui Stelian Ion care, de altfel, chiar a arătat cu degetul înspre Iohannis ca principal vinovat pentru actuala criză. „Cred că s-au discutat lucrurile astea și că domnul președinte știa foarte clar care va fi decizia. De fapt, cred că de acolo și vine solicitarea premierului”, a spus Ion după ce și-a eliberat biroul de la minister.

De altfel, sprijinul președintelui pentru Cîțu este un atu al premierului și în relația cu USR-PLUS. Chiar dacă o moțiune de cenzură ar avea succes, Florin Cîțu ar putea fi nominalizat din nou de către președinte pentru șefia Guvernului. In extremis, Cîțu ar putea fi reinstalat de către Parlament de teama alegerilor anticipate, care ar fi câștigate clar de către PSD, potrivit sondajelor actuale.

Calculele date peste cap ale PSD

Social-democrații au crescut spectaculos în sondaje fără să facă aproape nimic. A fost suficient ca disputele dizgrațioase din PNL să aibă loc în văzul publicului pentru ca opinia electoratului să se mute gradual către stânga. Pe fondul crizei, PSD a decis să dea lovitura de grație și să demită guvernul Cîțu printr-o moțiune de cenzură. Numai că și calculele lor au fost date peste cap.

Inițial, sperau că vor fi secondați de celălalt partid de opoziție, AUR, ai căror parlamentari ar fi trebuit să se înghesuie să semneze un text elaborat de către social-democrații. Nemulțumiți că PSD nu se grăbea foarte tare să intervină în păruielile din coaliție și din interiorul PNL, cei de la AUR au anunțat că vor elabora propria moțiune. Anunțul de ieri părea mai degrabă un demers de imagine în condițiile în care partidul nu are suficienți parlamentari pentru a depune singur o moțiune. Totul s-a schimbat în 24 de ore după ce USR-PLUS a decis să iasă de la guvernare și să inițieze o .

Însă nici USR-PLUS nu are suficienți parlamentari pentru o moțiune de cenzură așa că erau nevoiți fie să semneze moțiunea alături de PSD, fie pe cea a AUR. Anii de ostilitate adunați în perioada Dragnea a făcut inacceptabilă alierea cu PSD, astfel că USR-PLUS a decis să se ralieze demersului AUR. „Cei de la USR PLUS au spus că semnează. Îi aşteptăm şi pe cei de la PSD. Nu ne interesează cine semnează, nu ne asumăm întâietatea. Mandatul pe care îl avem noi la români este ca Guvernul Cîţu să cadă. Trebuie să se întâmple asta cât mai repede, nu după Congresele PNL şi USR PLUS şi nu după ce se fac toate aranjamentele cu Palatul Cotroceni”, a declarat copreședintele AUR George Simion, pentru .

AUR a reușit să iasă din izolarea politică

Aceasta este o veste proastă nu doar pentru premier, ci și pentru PSD care s-a trezit că titlul de principală forță de opoziție îl poate pierde dacă AUR și USR-PLUS își vor putea aroga gloria de a fi demis cabinetul Cîțu. Chiar președintele PSD Marcel Ciolacu și-a trădat nervozitatea printr-o postare pe Facebook: „Stimaţi colegi de la AUR: lăsaţi poveştile! Vreţi să vă faceţi capital electoral pe spinarea românilor, pe dramele lor? Sau vreţi ca guvernul Cîţu să plece? Aveţi probleme cu textul? E ceva neadevărat? Haideţi să stăm la aceeaşi masă şi să-l discutăm! Pentru că, nu-i aşa, cu toţii ne dorim să scăpăm de guvernul Cîţu!”

În schimb, AUR a reușit, după mai puțin de un an în Parlament, să iasă din izolarea în care partidele „respectabile” au menținut până acum o formațiune des etichetată ca extremistă. Până acum, PSD era partidul suspectat că ar înclina să rupă „cordonul sanitar” pus în jurul AUR și să se alieze cu această formațiune, însă criza actuală a determinat formarea unei alianțe conjuncturale de neconceput cu o săptămână în urmă, anume cu USR-PLUS. În martie, Dan Tănasă, deputat AUR, îl înjura pe deputatul Silviu Dehelean și i se adresa cu apelativul de „păduche”. Bătaia dintre cei doi a fost evitată la limită. O lună mai târziu, pe 24 aprilie, copreședintele USR-PLUS Dan Barna afirma, într-o emisiune la , că „AUR este un partid extremist și eu nu voi negocia cu ei.”