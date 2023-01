Care sunt actorii celebri care n-au luat Oscar, chiar dacă au făcut istorie în lumea filmului

Există mai mulți actori care demonstrează că Oscarul nu e totul. Au făcut istorie cu rolurile lor, dar nu le-a fost niciodată înmânată celebra statuetă, în ciuda performanțelor a căror existență nimeni nu o poate nega.

Actorii celebri care n-au câștigat niciodată un Premiu Oscar

s-au anunțat deja, dar cei care nu se află pe lista pentru Cel mai bun actor sau actriță, fie în rol principal sau secundar, nu trebuie să dispere. Chiar dacă nu a fost să fie în cea de-a 95-a gală, care va avea loc pe 12 martie la Dolby Theatre din Los Angeles, California, poate că momentul lor va veni mai târziu.

Leonardo di Caprio știe bine cum stă cu așteptarea. Deși a avut rol principal în , și-a primit premiul abia în 2016, pentru interpretarea din The Revenant, după ani întregi în care a fost ținta glumelor.

Totuși, există unii actori mai puțin norocoși și chiar dacă articolul acesta nu va ajunge și la marile vedete de la Hollywood pentru a le consola, FANATIK îți prezintă o listă cu personaje emblematice ale cinematografiei, care nu au câștigat niciodată un Oscar.

Actorii din Harry Potter care nu au reușit să obțină un premiu Oscar

E clar că nu lipsa talentului a făcut posibilă această situație, poate ghinionul sau o eroare, nu se știe, însă numărul actorilor ce se pot considera nedreptățiți nu este unul mic, din contră, vorbim de mai bine de 200 de persoane.

Pentru că vremea de afară merge numai bine cu o cană mare de ciocolată caldă și un maraton de Harry Potter, să începem cu Alan Rickman, durul și misteriosul Profesor Snape. Din nefericire, s-a stins din viață pe 14 ianuarie 2016, la vârsta de 69 de ani, după ce fusese diagnosticat cu cancer pancreatic, fără să primească măcar o nominalizare din partea Academiei de Arte și Ştiinţe Cinematografice.

Tot în Harry Potter a jucat și Ian McKellen, care l-a interpretat pe Dumbledore, însă nici el nu a primit râvnitul trofeu, în ciuda faptului ca fost nominalizat de două ori pentru rolurile din Gods and Monsters și The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring.

Willem Dafoe, nominalizat de patru ori la Oscar! Degeaba

Samuel L. Jackson a fost și el propus pentru filmul Pulp Fiction, însă nu a fost să fie. Totuși, în 2022 a fot omagiat de Academie cu un premiu pentru întreaga sa activitate.

Willem Dafoe are toate motivele să fie supărat, de patru ori a fost nominalizat la Oscar, pentru filmele At Eternity’s Gate, The Florida Project, Shadow of the Vampire și Platoon, dar până la vârsta de 67 de ani nu a primit mult râvnitul premiu pentru actorie.

Cine nu-l iubește pe Johnny Depp, simpaticul Jack Sparrow, care anul trecut a devenit și mai apreciat după ce Cariera lui a fost încununată cu Globul de Aur și premiul academiei Screen Actors Guid pentru Cel Mai Bun Actor, însă nu se poate lăuda cu un Oscar. Cu toate acestea, a fost propus pentru Finding Neverland, Sweeney Todd și Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl.

Ralph Fiennes a primit, până la 60 de ani, mai multe premii pentru cariera sa, dar și două nominalizări din partea Academiei pentru interpretările sale din drama lui Steven Spielberg cu privire la Holocaust, Schindler’s List din 1993, și din drama epică The English Patient, lansată în 1996, a lui Anthony Minghella. Nu, nici el nu a câștigat!

Alți actori celebri care au fost nominalizați la Premiile Oscar, dar nu au câștigat

Despre Robert Downey Jr. știm că este dublu nominalizat la Oscar, fără succes și el, pentru Chaplin și Tropic Thunder, dublu laureat al premiului Globul de Aur și laureat al premiului BAFTA.

Din aceeași serie îi mai avem pe Edward Norton, Liam Neeson, propus și el la premiu tot pentru Schindler’s List, Patrick Stewart, care la fel ca Alan Rickman nu a fost nominalizat vreodată de către Academie, Harrison Ford și Hugh Jackman.

De asemenea, nici mult îndrăgitul Charlie Chaplin nu a fost omagiat cu un Oscar pentru actorie, dar a câștigat un Premiu Onorific pentru întreaga carieră, în anul 1972.

Pe lista lungă se regăsesc și Keanu Reeves, Tom Hardy, Bradley CooperDanny DeVito, Jim Carrey, Kevin Costner și Ryan Gosling.