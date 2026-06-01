Care sunt cele 16 echipe care vor evolua în următorul sezon din SuperLiga. Componența stagiunii 2026-2027 s-a stabilit după disputarea barajelor

ADVERTISEMENT

Barajele de menținere-promovare s-au încheiat luni seară, iar FC Voluntari a promovat în SuperLiga după 3-0 în retur și 5-3 la general contra lui Hermannstadt. Ilfovenii completează astfel componența sezonului 2026-2027 din Superliga. Care sunt cele 16 formații care vor evolua pe prima scenă în următoarea stagiune.

Care sunt cele 16 echipe care vor evolua în următorul sezon de SuperLiga

13 dintre formațiile care au evoluat în SuperLiga în 2025-2026 au reușit să se mențină în prima divizie. Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, CFR Cluj, Dinamo, Rapid și FC Argeș au reușit să obțină calificarea în play-off, iar UTA, FCSB, Oțelul Galați, FC Botoșani, Csikszereda și Petrolul Ploiești au fost echipele din play-out care au evitat direct retrogradarea. Corvinul Hunedoara și Sepsi Sfântu Gheorghe au reușit să promoveze direct din Liga 2, iar cele două formații care completează componența primei divizii s-au stabilit la baraje.

ADVERTISEMENT

. Ultima echipă care și-a asigurat locul în prima divizie este și a întors astfel eșecul cu 2-3 suferit în prima manșă la Sibiu. Ilfovenii revin în SuperLiga după două sezoane petrecute în divizia secundă.

Echipele care vor evolua în sezonul 2026-2027 al SuperLigii

Universitatea Craiova

Universitatea Cluj

CFR Cluj

Dinamo

Rapid

FC Argeș

UTA

FCSB

Oțelul Galați

FC Botoșani

Csikszereda Miercurea Ciuc

Petrolul Ploiești

Farul Constanța

Corvinul Hunedoara

Sepsi Sfântu Gheorghe

FC Voluntari

Când începe următorul sezon al SuperLigii

Noul sezon din SuperLiga va debuta în week-end-ul 18-19 iulie, când va avea loc și finala Cupei Mondiale din SUA, Canada și Mexic. În pauza de iarnă se va intra după încheierea etapei 21 din sezonul regulat, care este programată în 19-20 decembrie 2026. Campionatul se va relua în 16-17 ianuarie 2027, iar play-off-ul și play-out-ul vor începe în 20-21 martie 2027.

ADVERTISEMENT

Etapa 10 din play-off se va juca în 29-30 mai 2027. Inițial, noul sezon urma să înceapă în week-end-ul 11-12 iulie, însă FRF a făcut o modificare după ce cluburile au solicitat ca startul stagiunii să fie amânat. .