Care sunt cele 16 echipe care vor evolua în următorul sezon din SuperLiga. Componența stagiunii 2026-2027 s-a stabilit după disputarea barajelor

Componența următorului sezon din Superliga s-a stabilit după încheierea barajelor de menținere-promovare. Care sunt cele 16 formații care vor lua parte în stagiunea 2026-2027.
Bogdan Mariș
01.06.2026 | 22:35
Barajele de menținere-promovare s-au încheiat luni seară, iar FC Voluntari a promovat în SuperLiga după 3-0 în retur și 5-3 la general contra lui Hermannstadt. Ilfovenii completează astfel componența sezonului 2026-2027 din Superliga. Care sunt cele 16 formații care vor evolua pe prima scenă în următoarea stagiune.

13 dintre formațiile care au evoluat în SuperLiga în 2025-2026 au reușit să se mențină în prima divizie. Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, CFR Cluj, Dinamo, Rapid și FC Argeș au reușit să obțină calificarea în play-off, iar UTA, FCSB, Oțelul Galați, FC Botoșani, Csikszereda și Petrolul Ploiești au fost echipele din play-out care au evitat direct retrogradarea. Corvinul Hunedoara și Sepsi Sfântu Gheorghe au reușit să promoveze direct din Liga 2, iar cele două formații care completează componența primei divizii s-au stabilit la baraje.

Farul a avut un parcurs teribil în ultimele luni ale sezonului, însă a reușit să se mențină în prima ligă după o „dublă” cu mari emoții contra celor de la Chindia. Ultima echipă care și-a asigurat locul în prima divizie este FC Voluntari, care a învins-o pe Hermannstadt cu 3-0 pe propriul teren și a întors astfel eșecul cu 2-3 suferit în prima manșă la Sibiu. Ilfovenii revin în SuperLiga după două sezoane petrecute în divizia secundă.

Echipele care vor evolua în sezonul 2026-2027 al SuperLigii

  • Universitatea Craiova
  • Universitatea Cluj
  • CFR Cluj
  • Dinamo
  • Rapid
  • FC Argeș
  • UTA
  • FCSB
  • Oțelul Galați
  • FC Botoșani
  • Csikszereda Miercurea Ciuc
  • Petrolul Ploiești
  • Farul Constanța
  • Corvinul Hunedoara
  • Sepsi Sfântu Gheorghe
  • FC Voluntari

Când începe următorul sezon al SuperLigii

Noul sezon din SuperLiga va debuta în week-end-ul 18-19 iulie, când va avea loc și finala Cupei Mondiale din SUA, Canada și Mexic. În pauza de iarnă se va intra după încheierea etapei 21 din sezonul regulat, care este programată în 19-20 decembrie 2026. Campionatul se va relua în 16-17 ianuarie 2027, iar play-off-ul și play-out-ul vor începe în 20-21 martie 2027.

Etapa 10 din play-off se va juca în 29-30 mai 2027. Inițial, noul sezon urma să înceapă în week-end-ul 11-12 iulie, însă FRF a făcut o modificare după ce cluburile au solicitat ca startul stagiunii să fie amânat. Neclară a fost și data la care se va disputa Supercupa României dintre Universitatea Craiova și U Cluj, Federația efectuând o schimbare după o sesizare făcută de FANATIK.

