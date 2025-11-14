Care sunt cele 29 calificate la Cupa Mondială din 2026! Ultimele meciuri pot aduce surprize de proporții

ADVERTISEMENT

Preliminariile pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026 se apropie de final. Dintre cele 48 de echipe care vor fi prezente la turneul final se știu deja 29 de calificate. Alte câteva echipe au deja antamată calificarea, fiind la o formalitate de a deveni oficial participante la marea competiție de pe Ocean.

Elveția, Spania, Olanda, Austria și Norvegia sunt aproape calificate

Prima a fost Anglia. Elveția, Spania, Olanda, Austria și Norvegia sunt și ele foarte aproape de a se califica la turneul final de la anul.

Portugalia a pierdut teren, după înfrângerea din Irlanda, unde l-a pierdut și pe Cristiano Ronaldo, dar are totuși prima șansă în fața Ungariei. Lusitanii au două puncte avans față de maghiari și joacă pe teren propriu cu Armenia.

Germania are viață grea cu Slovacia

Dintre echipele mari, Germania are cele mai mari probleme, După patru meciuri, în Grupa A, este la egalitate cu Slovacia, ambele având nouă puncte. Danemarca și Scoția sunt și ele la egalitate, în Grupa C. Italia este pe locul doi în grupa dominată de Norvegia și va ajunge probabil la baraj.

Echipele din Europa au și șansa barajului, acolo unde speră să ajungă și România, de pe locul doi în grupa de calificare. Tricolorii vor fi oricum în play-off, deoarece au câștigat grupa din Liga Națiunilor, dar clasarea pe locul doi în grupa din preliminarii ar veni cu un adversar teoretic mai ușor și cu disputarea primului meci pe teren propriu.

Nigeria și RD Congo dispută un loc de baraj intercontinental

Un alt baraj, de data aceasta intercontinental, își creionează participantele. Nigeria a învins Gabon la loviturile de departajare, iar RD Congo a trecut de Camerun. Nigeria și RD Congo își vor disputa locul la barajul intercontinental din martie 2026, care va avea loc în Mexic.

Acolo sunt deja calificate Bolivia și Noua Caledonie. Alte două echipe din zona CONCACAF, se vor alătura barajului intercontinental. Din șase echipe care vor fi acolo, doar două vor prinde turneul final.

Surinam și Curacao, șanse mari de calificare

Zona CONCACAF este singura care nu și-a stabilit nicio echipă calificată în afara celor trei țări gazdă. Pentru cele trei locuri rămase disponibile se bat Surinam și Panama, Cucarao și Jamaica, respectiv Honduras și Haiti.

Două dintre cele trei echipe clasate pe locul doi vor merge la barajul intercontinental menționat mai sus. Curacao și Surinam, care au șanse importante să prindă turneul final, n-au au fost niciodată la un Campionat Mondial.

Cele 29 de echipe calificate la turneul final

· SUA, Canada, Mexic (țări gazdă)

· Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia

· Japonia, Iran, Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Iordania (debut), Qatar, Arabia Saudită

· Australia, Noua Zeelandă

· Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde(debut), Senegal, Coasta de Fildeș, Africa de Sud

· Anglia, Franța

Locurile atribuite de FIFA pentru turneul final

· Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii (țări-gazdă)

· 16 locuri pentru UEFA

· 9 locuri pentru zona africană

· 8 locuri pentru zona asiatică

· 3 locuri pentru America Centrală

· un loc pentru Oceania

· 6 locuri pentru America de Sud

· 2 locuri din play-off-urile intercontinentale

Turneul final începe la 11 iunie 2026

Cupa Mondială din 2026 va inaugura un nou format, cu 48 de echipe, care vor fi repartizate în 12 grupe a câte patru formații. Din grupe vor ieși primele două clasate și cele mai bune opt locuri trei.

Ca urmare a creșterii numărului de echipe, va crește considerabil și numărul de jocuri. În vara lui 2026, se vor disputa un total de 104 meciuri, pe parcursul a 39 de zile, cu peste o săptămână mai mult decât până acum. La precedentele ediții, se disputau 64 de meciuri.

Statele Unite vor găzdui cea mai mare parte a turneului, cu 11 oraşe din totalul de 16 stabilite pentru Mondialul din 2026: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami şi New York/New Jersey.

Mexico City, Guadalajara şi Monterrey vor fi locurile de desfăşurare în Mexic, în timp ce, din partea Canadei, Vancouver şi Toronto au fost oraşele alese. Turneul final începe la 11 iunie și se termină la 19 iulie.