Care sunt cele mai așteptate filme în 2025. Actori de renume se întorc pe marile ecrane

O publicație internațională a dezvăluit care sunt cele mai așteptate în 2025. Actori de renume se întorc pe marile ecrane și cu siguranță, vor fi îndrăgiți de spectatori, indiferent în ce colț al globului s-ar afla.

Lista producțiilor ce apar în anul 2025

Anul 2025 aduce momente importante în industria cinematografică care a pregătit producții importante și pentru toate gusturile. Producătorii de la Hollywood au surprize uriașe pentru cei care adoră să meargă la cinema.

Potrivit , compania americană Marvel are mai mulți ași în mânecă. În perioada următoare oamenii se vor putea delecta cu mai multe filme, printre care se numără Captain America: Brave New World, ce are premiera pe 14 februarie.

Thunderbolts va putea fi urmărit începând cu data de 2 mai 2025. Noua poveste a antieroilor Marvel urmăreşte un grup de răufăcători recrutaţi să lucreze pentru guvernul SUA. Filmul de acțiune este regizat de Jake Schreier (“Beef”).

Totodată, oamenii vor putea viziona pe marile ecrane The Fantastic Four: First steps din 25 iulie 2025. Cei Patru Fantastici sunt rebotezaţi și ajung să se unească datorită personajului Vanessa Kirby, rol jucat de actrița Sue Storm.

Mickey 17 va putea fi vizionat de pe 7 martie. În acest film Robert Pattinson îi dă viață călătorului spaţial Mickey 17 în thrillerul SF al lui Bong Joon-ho. Jurassic World Rebirth (2 iulie 2025) este un alt film ce se lansează în 2025.

Karate Kid: Legends (30 mai 2025), Ballerina (6 iunie 2025), 28 Years Later (20 iunie 2025), How to Train Your Dragon (13 iunie 2025) și F1 (27 iulie 2025) sunt alte pelicule care vor fi urmărite de multe persoane.

M3GAN 2.0 (27 iunie 2025), Jurassic World Rebirth (2 iulie 2025), Michael (3 octombrie 2025), The Black Phone 2 (17 octombrie 2025), Bugonia (7 noiembrie 2025), Wicked: For Good (21 noiembrie 2025), Five Nights at Freddy’s 2 (5 decembrie 2025) și Avatar: Fire and Ash (19 decembrie 2025) nu trebuie ratate de nimeni.

Superman (11 iulie 2025) şi Five Nights at Freddy’s 2 (5 decembrie 2025) sunt alte francize blockbuster care revin în atenția publicului din lumea întreagă. În plus, cei mici pot urmări mai multe filme de animație.

Ce filme pentru copii se lansează în 2025

Paddington in Peru este unul dintre filmele pe care cei mici le așteaptă cu sufletul la gură în anul ce vine. Cea de-a treia producție Paddington are premiera pe data de 14 februarie 2025. În această parte copiii îl vor urmări pe simpaticul urs englez la o Casă pentru Urşi Pensionaţi din jungla amazoniană peruană.

Ursul călătoreşte pentru a o găsi pe mătuşa pierdută Lucy. Din distribuție fac parte Ben Whishaw în rolul lui Paddington şi Emily Mortimer şi Hugh Bonneville în rolul domnului şi doamnei Brown, precum şi Olivia Colman şi Antonio Banderas.

Snow White are premiera pe data de 21 martie. Versiunea live-action a clasicului Disney din 1937 ajunge în sfârşit în cinematografe după ce lansarea sa iniţială a fost amânată din cauza grevei. A Minecraft Movie poate fi urmărit din 4 aprilie.

Elio (13 iunie), Zootopia 2, The SpongeBob Movie: Search for Squareparents și Lilo & Stitch (23 mai 2025) îşi propun să aducă la cinema atât copiii, cât şi părinţii. Muzicalul Wicked: Part Two are mari șanse să apară de Ziua Recunoştinţei.