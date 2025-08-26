Care sunt cele mai bogate orașe și comune de lângă București. Câți bani alocă anual pentru concerte și biserici

Regiunea București-Ilfov este cea mai bogată din țară, cu venituri pe cap de locuitor peste media europeană. De altfel, doar Capitala țării produce peste un sfert din PIB-ul României. În contextul dezvoltării accelerate a Bucureștiului, în ultimii ani localitățile din Ilfov au cunoscut și ele o dezvoltare semnificativă. Anul trecut, cele opt orașe din județ au avut venituri totale de peste 2 miliarde de lei, mai mult decât Sectorul 1 al Capitalei.

Clasamentul celor mai bogate orașe din județul Ilfov

Județul Ilfov are opt oraș: Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popești-Leordeni și Voluntari. Primele șase localități au primari PNL, iar ultimele două, Popești-Leordeni și Voluntari, au edili cu mandate din partea PSD.

Toți cei 8 primari au fost realeși în funcții la alegerile de anul trecut, însă cei mai mulți edili sunt în funcție de mai multe mandate (Florentin Pandele este primar la Voluntari din anul 2000).

Voluntari, campionul veniturilor

Orașul Voluntari, care are o populație de sub 50.000 de locuitori, este orașul care în anul 2024 a avut cele mai mari venituri la bugetul local. Este vorba de aproape 500 de milioane lei. Suma este uriașă pentru un oraș de dimensiunile Voluntariului, însă orașul beneficiază de faptul că este situat în nordul Capitalei, acolo unde își au sediul numeroase firma naționale și multinaționale. De asemenea, localitatea a devenit o atracție pentru dezvoltatorii imobiliari. De altfel, din impozite și taxele de proprietate, primăria a încasat peste 62 de milioane lei.

În urmă cu nouă ani, în anul 2016, (taxele de proprietate și impozitele locale aduceau la bugetul local doar 45 de milioane lei). În mod paradoxal, anul cu cel mai mare buget local a fost 2017, atunci când primăria a făcut împrumuturi record pentru refacerea străzilor din localitate. De atunci, bugetul localității a crescut constant.

Otopeni și Popești-Leordeni completează podiumul

Orașul Voluntari este urmat în clasamentul bugetelor de Otopeni, cu venituri bugetare de 229,55 milioane lei în anul 2014, și Popești-Leordeni, cu venituri de 229,04 milioane. Ambele localități au înregistrat creșteri spectaculoase, în urmă cu 9 ani, având venituri de 120, respectiv 70, de milioane lei.

Clasamentul este completat de orașele Pantelimon și Bragadiru, ambele cu venituri de peste 150 de milioane lei. Orașul din Ilfov cu cele mai mici venituri, este Măgurele. Cu o populație de doar 15.000 de locuitori, localitatea a raportat venituri de 62,5 milioane lei în anul precedent.

Orașele din Ilfov cu cele mai spectaculoase creșteri

Creșterea veniturilor orașului Voluntari depășește și rata inflației. În condițiile în care inflația din ultimii 9 ani a fost între 58-60%, ajustate pentru creșterea inflației, veniturile orașului ar fi trebuit să fie în jurul sumei de 395-400 de milioane lei. În realitate, orașul condus de Florentin Pandele a reușit în acești ani aproape să-și dubleze veniturile la bugetul local. Vorbim astfel de o creștere de 98%.

Nu este însă localitatea din Ilfov cu cea mai spectaculoasă creștere a veniturilor. Acest titlu merge la orașul Chitila, localitate cu circa 14.700 de locuitori, situat în nord-vestul Capitalei. Orașul care în 2016 raporta venituri de 37,8 milioane lei a ajuns anul trecut la un buget de 139,34 milioane, adică o creștere de peste 268%.

Procentual, clasamentul creșterilor veniturilor bugetare este completat de către Popești-Leordeni (224%) și Bragadiru (195%). Ultimul loc este ocupat de Pantelimon, acolo unde creșterea veniturilor a fost de doar 66%, doar puțin peste rata inflației din ultimii 9 ani.

Unde sunt alocați cei mai mulți bani: școli sau biserici?

În ceea ce privește cheltuielile publice, cele mai bogate două orașe din județ, Voluntari și Otopeni, au alocat cele mai mari sume de bani pentru capitolul bugetar „cultură, recreere și religie”. Aici intră evenimentele culturale, concerte, finanțarea activităților sportive și banii pentru construcția de biserici.

Suma alocată anul trecut de către Primăria Voluntari la acest capitol este semnificativă: peste 186 de milioane lei, ceea ce reprezintă peste o treime din bugetul localității (37,7%). Spre comparație, următorul capitol în ceea ce privește cheltuielile Primăriei Voluntari o reprezintă transporturilor, unde au fost alocate peste 69 de milioane (14%), și asistența socială, 61 de milioane. Învățământul este abia pe locul patru, fiind alocate 50,99 milioane lei (10,3%).

De altfel, în niciunul dintre cei 9 ani . De altfel, este bine cunoscut faptul că Primăria Voluntari finanțează atât un important club sportiv cât și construcția mai multor biserici, dar și evenimente anuale, precum pelerinajul la moaștele Sfintei Paraschiva. Se remarcă faptul că în ultimii doi ani alocările pentru sport și religie au ajuns să fie și de trei ori mai mari decât cele pentru învățământ (în 2016, diferența era de doar 50%).

În total, în cei 9 ani analizați, pentru Cultură și religie Primăria Voluntari a alocat peste 840 de milioane lei, în timp ce suma destinată educației a fost de doar 337 milioane lei.

Câți bani au alocat celelalte orașe pentru biserici

După Voluntari, Primăria Otopeni a alocat cei mai mulți bani pentru cultură, sport și religie, mai exact aproape 60 de milioane lei, reprezentând un sfert din veniturile orașului. În ceea ce privește celelalte șase orașe, doar Buftea și Măgurele au alocat procente mai mari de 10% la acest capitol bugetar. Sumele nominale sunt între 7 și 20 de milioane de lei.

Ce venituri au comunele din Ilfov

Județul Ilfov are 32 de comune. Cea mai bogată comună, după veniturile bugetare, este Chiajna, localitatea lipită practic la Sectorul 6 al Capitalei și care are o populație de aproape 45.000 de locuitori. Anul trecut, localitatea a raportat venituri de peste 220 de milioane lei, de peste patru ori mai mari comparativ cu anul 2016, când avea 54 de milioane lei.

Singura altă comună din Ilfov cu un buget de venituri de peste 100 de milioane este Ștefăneștii de Jos, o altă localitate care a cunoscut un boom imobiliar. Anul trecut localitatea a raportat venituri de 104 milioane, de peste cinci ori mai mari ca în anul 2016.

Pe lângă aceste două localități, există apoi o serie de comune cu bugete de peste 70 de milioane lei. La această categorie intră Afumați, Balotești, Brănești, Dragomirești Vale, Jilava și Mogoșoaia. Alte localități cunoscute, precum Snagov (54) sau Tunari (58) au avut și ele venituri de peste 50 de milioane lei.

Comuna cu cele mai mici venituri din Ilfov

Comuna cu cele mai mici venituri a fost comuna Nuci, cu venituri de sub 12 milioane lei. Autoritățile locale au alocat cei mai mulți bani, 6,6 milioane lei (55% din bugetul localității), pentru funcționarea autorităților locale și alte 2,5 milioane (20%) pentru asistența socială. La capitolul învățământ a fost alocată a treia cea mai mare sumă, puțin peste un milion de lei (8,5%). Pentru Cultură și religie comuna Nuci a alocat doar 66.000 lei, adică 0,55% din bugetul local.

Spre comparație, în Chiajna, cea mai bogată comună, cei mai mulți bani (86 milioane) au fost alocați pentru transporturi. Învățământul a primit a treia cea mai mare sumă (28 milioane, sau 12,8%). Cultura și bisericile au primit și ele 24,6 milioane lei, adică peste 11% din bugetul local.

Procentual, localitățile cu cea mai mare creștere a veniturilor în ultimii 9 ani au fost: Ștefăneștii de Jos (459%), Chiajna (310%), Jilava (213%), Dobrești (209%) și Petrăchioaia (208%). Cel mai mic procent a fost înregistrat la Periș, unde creșterea a fost de sub 20%, mult sub rata inflației din ultimii 9 ani.