Care sunt cele mai căutate destinații de vacanță în 2025! Cât trebuie să scoată din buzunar o familie cu doi copii?

Cele mai căutate destinații de vacanță în 2025 sunt tot cele la căldură, unde nisipul fin și apa cristalină îți răsfață toate simțurile. Noutatea, însă, conform nepoatei lui Mircea Sandu- fost președinte FRF, care are propria agenție de turism, constă în tarifele pe care le au aceste destinații exotice.

Cele mai căutate destinații de vacanță în 2025

. Deși abia a început anul, deja cererile de oferte și-au făcut simțită prezența. Astfel, la o simplă analiză se pare ca Bali, Thailanda, Maldive, Mexic, Zanzibar sunt cele mai cerute. Asta și pentru că, tarifele sunt super reduse față de anii trecuți.

ADVERTISEMENT

„Anul acesta sunt la mare căutare destinațiile exotice îndepărtate! Tarifele pentru Bali, Thailanda, Maldive, Mexic, Zanzibar sunt super reduse. Avem zboruri directe sau curse charter. Am negociat cu partenerii locali tarife cu discount special de grup, transferuri gratis și multe alte facilități.

Avem oferte, de exemplu în Bali, sejur combinat plajă și junglă, de 10 zile cu zbor și cazare la 5 stele, undeva la 1299 euro de persoană pe sejur. Ne-am consolidat un parteneriat cu furnizorul local din Indonezia și la ora actuală avem cu siguranță cele mai competitive oferte”, a explicat Andreea Sandu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

O familie trebuie să scoată din buzunar 1000 de euro pentru un sejur în Dubai

că printre cele mai căutate destinații de vacanță în 2025 se află, de asemenea, Qatar și Dubai. Pentru ambele sejururi, o familie cu doi copii trebuie să plătească în medie cam 1000 de euro.

„O altă destinație nouă pentru România este Qatar. Am lansat zbor charter direct, hoteluri de 5 stele la tarife excelente. Mai exact, o săptămână cu zbor, 5 stele cazare și mic dejun la 499 euro de persoană. Solicitările sunt masive, deoarece este o destinație nouă, iar românii sunt foarte deschiși să vadă ce oferă!

ADVERTISEMENT

De asemenea, se vinde foarte bine Dubaiul. Sunt solicitări triple deja față de anul trecut. Iar tarifele pornesc de la 499 euro de persoană, sejur 7 zile, cu zbor și cazare de 4 stele.”, a adăugat Andreea Sandu, ownerul unei agenții de turism din București.

ADVERTISEMENT

Nu sunt de omis nici city breakurile sportive, pentru care nepoata lui Mircea Sandu spune că are pachete speciale.

„La mare căutare sunt și pachetele sportive. Avem o paletă largă de pachete pentru evenimentele din întreaga lume: meciuri de fotbal, Europa League, Uefa, Campionate Internationale, turnee de tenis Roland Garros, Atp, Formula 1, Handbal, Rugby, etc.”, a mai spus Andreea, pentru FANATIK.

„Avem finalizate deja pachetele de Crăciun și Revelion exotic”

Chiar dacă suntem abia în a treia lună din an, . Achiziționarea timpurie vine cu gratuități pentru copii, astfel o familie cu doi micuți va scoate din buzunar, pentru o vacanță în zone exotice precum Bali, Mexic, Mauritius, Maldive, de la 1600 de euro pentru toți cei 4 membri.

„Recomand ca în fiecare an achiziționarea pachetelor de vacanță din timp, cu discount early booking. Se poate astfel, face plata în rate, având și gratuități copiii incluse! Avem finalizate deja pachetele de Crăciun și Revelion exotic în: Dubai, Thailanda, Bali, Mexic, Mauritius, Maldive. Aici tarifele încep de la 799 euro de persoană, pentru un sejur de 7 nopți la 5 stele, cu zbor inclus cu escală în Dubai! Am lansat ofertele și am dat startul rezervărilor!”, a punctat, în încheiere, nepoata lui Mircea Sandu.