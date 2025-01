Care sunt cele mai sigure locuri de pe Pământ, în caz de război nuclear. Experţii au întocmit lista cu locurile care ar fi ocolite de apocalipsă

Tensiunile în creştere în relaţiile internaţionale şi ameninţarea războiului aduce în actualitate temerea unei escaladări nucleare şi nu puţini dintre noi ne-am pus pus întrebarea unde ne-am refugia în cazul izbucnirii unei conflagraţii militare, cu atât mai mult a uneia de proporţii atomice.

Primul acord al armelor nucleare a fost semnat în Antarctica

Invazia Rusiei în Ucraina, , ascensiunea extremismului în Europa, sunt doar câteva dintre sursele de îngrijorare care ameninţă să destabilizeze situaţia globală. În plus, ameninţările nucleare ale Rusiei şi testele constante efectuate de Coreea de Nord i-au făcut pe cei de la The Guardian să analizeze în amănunt harta lumii, să consulte mai multe rapoarte şi experţi pentru a alcătui un top al celor mai sigure locuri de pe Pământ în cazul izbucnirii unui război atomic.

“Modelarea noastră pe computer arată că, dacă anihilarea atomică ar fi pe tabla de joc, unul dintre cele mai sigure locuri în care să trăiești ar fi Antarctica”, arată jurnaliştii de la publicaţia britanică.

Pe lângă poziţia sa izolată, acesta a fost și locul primului acord de arme nucleare din lume, semnat în 1959. Tratatul Antarctic și a rezervat acest peisaj înghețat drept spațiu exclusiv pentru cercetare pașnică.

Dar cine și-ar dori să locuiască acolo? De altfel, nu ar fi prima dată când regiunile polare sunt folosite ca ascunzători nucleare: una dintre cele mai interesante misiuni ale Războiului Rece, cu numele de cod “Proiectul vierme de gheață”, a fost de fapt o uriașă bază nucleară, îngropată în secret în interiorul Cercului Polar. Cunoscut sub numele de “Orașul de sub gheață”, acest buncăr vast este însă acum plin de deșeuri toxice abandonate și lichid de răcire radioactiv.

Insula Paştelui, Kiribati sau Insulele Marshall

Dacă nu sunteţi tocmai confortabili cu o viaţă în Antarctica, o altă opțiune ar fi Insula Paștelui, din Pacificul de Sud, aflată la peste 3.500 km de America de Sud. În timp ce va relaxaţi aici, în timp ce restul lumii arde, puteți admira statuile masive misterioase, cunoscute sub numele de Mo’ai. Aceşti monoliți au fost sculptați de polinezienii antici, care au tăiat toți copacii de pe insulă pentru a face vizibile aceste figuri uriașe de piatră.

“Din păcate, așa cum scrie Jared Diamond în cartea sa ‘Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive’, această defrișare a transformat insula izolată într-o ruină ecologică. Ce loc mai bun pentru a reflecta asupra viitorului distrus al omenirii decât o insulă care încapsulează capacitatea noastră de a ne sinucide prin deteriorarea mediului nostru?”, remarcă cei de la The Guardian.

În consecinţă, dacă peisajul sterp al Insulei Paștelui sună prea deprimant, aţi putea să încercați arhipelagurile Kiribati sau Insulele Marshall. Aceste lanțuri de insule, îndepărtate și însorite, sunt pline de plaje tropicale și sunt înconjurate de peste un milion de km pătraţi de ocean.

“Pe vremuri, aceste locuri au găzduit multe dintre testele cu arme nucleare şi este oarecum uimitor faptul că locurile care anterior erau bombardate atomic ar putea fi cele mai sigure de pe pământ în timpul ipoteticei noastre apocalipse nucleare”, concluzionează cei de la The Guardian.