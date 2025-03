Care sunt condimentele ce reduc inflamațiile și îmbunătățesc digestia. Sunt recomandate de doctori

Un specialist a dezvăluit pe rețelele sociale care sunt condimentele ce și îmbunătățesc digestia. Sunt recomandate de doctori de pretutindeni pentru că au numeroase proprietăți pentru organism.

Ce condimente scad inflamațiile și sunt bune pentru digestie

Alex Yáñez, cunoscut pe pentru sfaturile pe care le oferă, a explicat care sunt condimentele ce nu trebuie să lipsească din bucătărie. Acestea scad inflamațiile din corp și sunt foarte bune pentru digestie.

Medicul îi sfătuiește pe oameni să cumpere anumite produse sub formă de suplimente. Acestea sunt esențiale pentru sănătatea umană, ghimbirul fiind unul dintre alimentele ce ar fi bine să se găsească în meniul zilnic.

Atunci când este luat sub formă de supliment, ghimbirul are o rată de absorbție similară atât în capsule, cât și în varianta sa naturală. Al doilea supliment pe care expertul îl folosește constant este scorțișoara, benefică în special în cazul persoanelor cu diabet.

Acest condiment contribuie la reglarea glicemiei. De asemenea, îmbunătățește sensibilitatea și rezistența la insulină. O cantitate mică din acest produs poate furniza mai mult fier decât un pumn de linte. În plus, scorțișoara conține sodiu, potasiu, calciu, magneziu, vitamina C și vitamina A.

Mirodenii denumite de experți superalimente

Pe lângă aceste suplimente alimentare specialistul a arătat care sunt unele dintre cele mai valoroase mirodenii. Acestea sunt cunoscute fiind drept superalimente, cum ar fi turmericul. Are proprietăți antiinflamatoare, fiind util în tratarea afecțiunilor cauzate de inflamații excesive.

Turmericul are efecte imunostimulatoare și antioxidante, contribuind la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. În plus, ajută la calmarea sistemului digestiv. Un alt superaliment este rozmarinul care are efecte digestive și balsamice.

Mai mult, sprijină și fortifică sistemul imunitar. Totodată, îmbunătățește circulația sanguină și combate diferite afecțiuni asociate acesteia. Busuiocul are vitamine și minerale și sprijină protejarea celulelor și are proprietăți antiinflamatoare.

Chimenul susține sănătatea digestivă și îmbunătățește absorbția nutrienților esențiali, cum ar fi tiamina, fosforul și potasiul. Acești compuși sunt indispensabili pentru buna funcționare a organismului uman. Nucșoara contribuie la eliminarea toxinelor din organism.